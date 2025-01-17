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新北汐止康誥坑溪200株櫻花廊道正盛開 最佳賞花期在年假
新春將至，位於新北汐止的康誥坑溪櫻花廊道正盛開，新北市景觀處表示，康誥坑溪山櫻花與溪畔交映的美景，推薦民眾白天前來賞櫻，順道至一旁福興宮祈福，而夜間亮起的「溪澗夜櫻」美不勝收，預估年假期間是最佳賞櫻時間點。
汐止區康誥坑溪兩邊河岸旁的步道平緩，一直是在地人的悠閒去處，兩岸種植約200株山櫻，在汐止區公所與文化里辦公處共同養護下今年生長狀況良好，花況更勝以往。
汐止區公所「文化櫻花季」將從1月18日起登場至2月16日止，除了有攝影比賽、農夫市集，現場還有大小朋友喜愛的食農教育等活動，另外每天傍晚5點30分起至晚上10整，皆有「溪澗夜櫻」塑造夢幻景致。
景觀處表示，民眾到訪除了欣賞熱鬧繽紛的桃紅春櫻及參加趣味活動之外，還可前往鄰近2處共融公園遊玩，分別是康誥坑公園「天空之城」，有城堡溜滑梯、鳥巢式鞦韆、雲朵造型座椅、彩虹跳樁區等設施;或到水返腳公園可攀爬遊戲塔、水管溜滑梯，船型踏板、貨櫃跳台等設施，供親子同遊。
新北市景觀處長林俊德表示，康誥坑溪即為知名賞櫻景點之一，春節期間人潮眾多，建議民眾搭乘大眾運輸前往賞櫻，賞花拍照的同時，也要注意不要折到花的枝條或是打落花朵，此外，今年汐止區公所也建置即時花況網站供民眾事先查看花況及人潮（https://reurl.cc/vpGg7y）。
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