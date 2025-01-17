新北汐止康誥坑溪200株櫻花廊道正盛開 最佳賞花期在年假

新春將至，位於新北汐止的康誥坑溪櫻花廊道正盛開，新北市景觀處表示，康誥坑溪山櫻花與溪畔交映的美景，推薦民眾白天前來賞櫻，順道至一旁福興宮祈福，而夜間亮起的「溪澗夜櫻」美不勝收，預估年假期間是最佳賞櫻時間點。

汐止區康誥坑溪兩邊河岸旁的步道平緩，一直是在地人的悠閒去處，兩岸種植約200株山櫻，在汐止區公所與文化里辦公處共同養護下今年生長狀況良好，花況更勝以往。

汐止區公所「文化櫻花季」將從1月18日起登場至2月16日止，除了有攝影比賽、農夫市集，現場還有大小朋友喜愛的食農教育等活動，另外每天傍晚5點30分起至晚上10整，皆有「溪澗夜櫻」塑造夢幻景致。

景觀處表示，民眾到訪除了欣賞熱鬧繽紛的桃紅春櫻及參加趣味活動之外，還可前往鄰近2處共融公園遊玩，分別是康誥坑公園「天空之城」，有城堡溜滑梯、鳥巢式鞦韆、雲朵造型座椅、彩虹跳樁區等設施;或到水返腳公園可攀爬遊戲塔、水管溜滑梯，船型踏板、貨櫃跳台等設施，供親子同遊。