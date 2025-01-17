雲林草嶺石壁櫻花季起跑 青山坪農場櫻花搶先綻放

雲林縣古坑鄉草嶺石壁櫻花季將於1月29日至3月2日接力登場，各色櫻花預計在春節期間盛開，為迎接來自各地的遊客，古坑鄉公所提供賞花接駁專車，路線因應青山坪農場及九芎神木區至美人谷開花期間不同因應，民眾搭乘酌收50元一票到底費用，為維護賞櫻品質，周邊道路將進行管制。

雲林縣政府今天在石壁九芎神木舉辦2025古坑草嶺石壁櫻花季記者會，由草嶺生態地質國小薩克斯風社團帶來精彩表演，為活動揭開序幕。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣政府近年積極發展古坑及草嶺石壁山區觀光，不僅有森林療癒基地，更獲得WBO「世界竹地標」認證，縣府串連雲嶺之丘、杉林步道、五元兩角及木馬古道等場域，吸引許多國內外旅客造訪，草嶺石壁櫻花即將盛開，歡迎各地民眾到古坑一遊。

文化觀光處長陳璧君表示，草嶺石壁種植上萬棵櫻花，面積約18公頃，品種多達21種，民眾來雲林賞櫻之餘，也能深度體驗多元豐富的生態景觀及芬多精。

古坑鄉長林慧如表示，目前青山坪的梅花、櫻花已搶先綻放，中央氣象署預報下周還有一波寒流，預估今年花況將較去年佳。為推廣山區縮短食物碳足跡里程的在地農特產品，2月8日起至3月2日止在九芎神木區至美人谷賞櫻路線將有「山村市集」；另青山坪農場、第一停車場及第二停車場亦有特色攤販提供服務，藉此讓遊客更加認識草嶺石壁的純樸特色。

雲林縣交通工務局在櫻花季期間規畫由古坑鄉公所提供交通接駁服務，路線因應開花期間不同，年1月29日至3月2日提供草嶺第一停車場往返青山坪農場的單線接駁服務，2月8日開始增加2線接駁路線，分別由草嶺第一停車場與第二停車場往返九芎神木賞花區。

民眾欲搭乘賞櫻各路線預計收費50元(一票到底)，65歲以上長者、無障礙人士、身高120公分以下兒童等則免費搭乘；考量櫻花季交通接駁服務已能滿足大部分遊客乘車需求，且避免在賞櫻期間，衍生更多交通壅塞情形，205市區客運路線不停靠「九芎神木」站，請遊客多加利用賞櫻接駁車，請旅客留意相關公告及資訊。櫻花季活動相關資訊請持續關注「慢遊雲林」或「雲林縣政府文化觀光處」粉絲專頁。