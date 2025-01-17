雲林古坑草嶺石壁櫻花含苞待放 1/29起花季登場

雲林縣長張麗善今天說，古坑草嶺石壁櫻花含苞待放，29日起至3月2日櫻花季開跑，品種多達21種、上萬棵櫻花爭奇鬥豔，歡迎民眾農曆春節期間上山賞花、走春。

雲林縣文化觀光處今天在石壁九芎神木舉辦2025古坑草嶺石壁櫻花季記者會，由草嶺生態地質國小薩克斯風社團帶來精彩表演，為活動揭開序幕。

張麗善表示，古坑草嶺石壁櫻花季將於1月29日（春節初一）起至3月2日開跑，漫山遍野盛開的上萬棵櫻花，面積約18公頃，品種多達21種，活動期間也安排交通接駁及山村市集展售在地精選農特產品等，歡迎大家到雲林賞花、走春。

古坑鄉長林慧如表示，為推廣山區縮短食物碳足跡里程的在地農特產品，櫻花季活動期間於九芎神木區至美人谷賞櫻路線規劃「山村市集」；另青山坪農場、第一停車場及第二停車場則有特色攤販提供服務，希望帶給賞櫻遊客不同感官體驗。

林慧如指出，目前青山坪的梅花、櫻花陸續綻放，中央氣象署預報下週還有一波寒流，預估今年花況將較去年佳。

交通工務局長汪令堯指出，春節賞花時節，古坑鄉公所規劃提供賞花接駁專車，路線因應開花期間不同，1月29日至3月2日提供草嶺第一停車場往返青山坪農場的單線接駁服務，而2月8日開始增加2線接駁路線，分別由草嶺第一停車場與第二停車場往返九芎神木賞花區。

古坑鄉公所提醒民眾，為維持賞櫻品質及交通秩序，活動期間特定路段進行交通管制，交通管制路段包括草嶺隧道入口到青山坪農場（工程施工道路管制）、40號農路道路中斷禁止通行和九芎神木賞櫻徒步區。