過年送禮，不僅是一份禮物，更是一種情感的傳遞。隨著健康意識日益提升，大家對禮品的期待早已不再局限於「好看」或「應景」，而是希望它能兼具健康與實用，帶來真正的溫暖與關懷。一份精挑細選的好禮，能在新年這個特別的時刻，化身為祝福的遞送者，為親友獻上健康、實用與滿滿心意的三重驚喜。不論是送給家人還是朋友，當你用心挑選時，這份禮物就不再只是物品，而是讓彼此關係更緊密的溫馨橋樑，為新年增添更多感動與美好回憶。

送健康最有面子！滴雞精優點多、討論度高

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

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健康與實用的品項琳瑯滿目，該怎麼挑選呢？《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，觀察近一年「健康禮盒」的網路討論，焦點為「滴雞精、食材、營養、天然、口感、佳節、心意」等熱門關鍵字，網友表示，「最好是平常開了就可以喝的，不用太多加工，補蛋白質營養素的就好」、「我自己比較在意口味、價格還有營養標示」、「喝滴雞精最主要就是要補充營養，有沒有喝到位就很重要！」「如果是女性長輩，比較注重容貌健康，燕窩、滴雞精都OK」、「滴雞精不錯，補充體力」。

許多網友提到，滴雞精不僅方便飲用，無脂肪、零膽固醇的營養價值也滿足日常補給需求，無論是營養補充、冬季滋養，還是全家人的日常健康維持，都能發揮實用價值；有網友分享，比起傳統雞精，滴雞精的風味更清爽、不腥，喝起來如同雞湯，讓人更容易接受，適合全家人滋補，網友表示，「我懷孕1個半月開始吐的很嚴重，吃啥吐啥，最糟糕的時候是連喝水也吐，這段時間是靠滴雞精補充營養」、 「把悶絲瓜的水換成滴雞精，完全不需要加任何調味料，絲瓜湯瞬間高級了不少」 、「滴雞精除了給自己和家人養生之外，它也是很多人送禮的首選」。

滴雞精不只是方便飲用的營養補給，還能為日常料理增添驚喜，尤其在新年團圓飯桌上，更是展現巧思的好幫手！許多網友大推滴雞精作為湯底，輕輕一倒，湯頭立刻變得濃郁鮮甜；也有人用它來蒸蛋、煮粥，讓營養與風味一次到位，輕鬆變出一桌健康美味的佳餚。無論是給小孩補充體力、讓長輩滋補養生，還是準備暖心的日常料理，滴雞精都能成為你家的秘密武器，輕鬆提升料理層次，讓全家人吃得健康又滿足！網友分享：「給長輩的話是會加在粥裡一起煮，他們都還滿愛的」、「我都拿來當高湯加點水後煮麵或煮火鍋XD」、「蒸蛋，或是煮麵、煮粥都蠻好的。」

傳統雞精、熬雞精、滴雞精怎麼選？一次看懂三者差異

在健康送禮市場中，滴雞精、傳統雞精和熬雞湯各有特色，但在原料、營養保留和風味接受度上卻有不同。

傳統雞精：

傳統雞精通常以白肉雞為原料，經過隔水熬煮並過濾去油，再進行真空濃縮而成；由於製程特性，部分營養可能流失，風味較濃郁，較易帶有腥味。

熬雞精：

熬雞精的製程類似熬雞湯，通常以壓力鍋加水熬煮雞隻，為降低腥味，有些品牌會加入豬肉一同熬煮，使口感更具膠質感，風味更豐富；這樣的製程讓成分變得較為複雜，純度相對降低。雖然整體營養成分依然豐富，但在許多人看來，營養價值與純粹性上，仍稍顯不足。

滴雞精：

滴雞精的原料與風味，取決於各廠商在雞種選擇與製程上的不同，常見的黑羽雞、紅羽雞或放山雞因肉質緊實，營養價值較高，較一般雞隻更受青睞；公雞因脂肪含量較低，風味較少腥味，而部分廠商則會加入中藥材或採用煙燻方式進行風味調整，造就各具特色的口感。滴雞精透過密閉式蒸箱加熱慢滴萃取，完整保留全雞的營養精華，製程中不加水、不回流，有效避免水蒸氣稀釋精華，讓滴雞精的氣味清爽、口感濃郁，喝起來如同雞湯般自然純粹，營養價值更加完整。

無添加滴雞精更安心！輕鬆滿足全家營養需求

佳格健康GO 提供

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隨著健康意識的提升，送禮早已不再只是追求華麗的包裝，實用性與健康價值成為現代人挑選伴手禮的重要考量。在眾多品牌中，桂格滴雞精憑藉嚴謹的製程、純粹的品質與豐富的營養，獲得許多消費者的信賴，成為送禮與自用的滴雞精首選，經由試吃體驗平台「食驗室」46名民眾親自體驗後，其更獲得網友實測9.2分的高分推薦，網友試飲後大讚，「喝起來溫溫的不會有腥味非常好入喉且可口」、「桂格是常溫保存，也可以直接喝很方便」、「全方位品管及通過600項檢驗也讓人很放心」、「桂格是大品牌感覺品質有保證，外包裝盒裝送禮也很得體」。

在製程上，桂格滴雞精秉持「滴滴歸真，口口醇厚」的原則，嚴選100%黑羽土公雞，透過獨家「歸真滴法」，以12小時定溫高壓滴煉，完整萃取雞隻的營養精華，堅持全雞不加水，每一滴都純粹濃縮，保留純淨營養；過程中特別排除蒸氣回流，避免水分稀釋精華，讓每一滴都是真正的雞隻濃縮精華，風味自然清爽，喝起來無腥味，像雞湯一樣順口。

滴雞精擁有小分子營養的特性，更易被人體吸收；每包都富含5.2g優質蛋白質、總支鏈胺基酸BCAA 312mg與膠原蛋白，提供全方位的營養支持，滿足全家人的健康需求。

品質方面，製程中堅持無添加防腐劑、香料、色素，不含脂肪、膽固醇，無生長激素，並確保無動物用藥殘留，從源頭開始經過600多項檢驗，符合國際品質管制系統的高標準，這份對細節的堅持，也讓它連續兩年榮獲Monde Selection金獎，讓消費者能喝得安心、補得放心。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年12月17日至2024年12月15日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Instagram、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站。針對討論『健康禮盒』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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