春節萬巒豬腳街、內埔年街走春 交通停車指引看這裡

今年春節假期長達9天，屏東內埔警分局轄區有4處觀光據點，包括萬巒豬腳街、內埔年街、六堆客家文化園區、台灣原住民族文化園區，預估會有大量遊客湧入。內埔警分局規畫相關車流引導應變措施，民眾可依人員指揮駕駛停車。

萬巒市區道路路幅狹窄，只要有違規停車就會引發交通壅塞，因此萬巒鄉民和路豬腳街公告為行人徒步區，遊客可先將車輛停在褒忠路及永和巷的6處停車場內，約260個車位，再步行前往用餐、購物。

內埔鄉公所舉辦的「內埔尞藝文市集」，即內埔年街，1月28日至2月1日舉辦，已公告中興路、埔興路、文山路、南華路、文昌路、文盛路、文忠路、文昌路72巷等，為行人徒步及攤販區。

另外在學文路、和興路上的「和禎園」，規畫年街專用大型停車場，約可停放500輛左右自小客車，聯外道路均有指示牌引導前往。六堆客家文化園區除夕休園，台灣原住民文化園區除夕及小年夜2天休園，都有提供停車場服務，駕駛可聽從現場工作人員及員警交通指揮。