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2025台北春節連假 燈節與春遊活動亮點一次全公開

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
2025台北年貨大街自1月11日至1月27日於迪化商圈、後站商圈、華陰街北車商圈、台北地下街、寧夏夜市、艋舺夜市及濱江市場等地熱鬧登場。圖／北市觀傳局提供
2025台北年貨大街自1月11日至1月27日於迪化商圈、後站商圈、華陰街北車商圈、台北地下街、寧夏夜市、艋舺夜市及濱江市場等地熱鬧登場。圖／北市觀傳局提供

今年台北燈節在春節假期最後一天2月2日開展，台北市觀光傳播局表示，迪化街的台北年貨大街日前熱鬧登場，接著1月24日將點亮「2025台北燈節」城市光廊，而繽紛花季也將陸續展開，賞燈之餘也可前往周邊各大商圈吃美食、逛街採買，與親朋好友共度愉快時光，打造難忘的春節回憶。

觀傳局指出，1月11日至1月27日舉辦的「2025台北年貨大街」，民眾可前往採買年貨，緊接著「2025台北燈節 蛇來運轉」也將在1月24日點亮城市光廊，並於年節初五2月2日正式開展。

觀傳局表示，今年展區落於美食、商圈、文化濃厚及宮廟聚集的台北西區，除了賞燈之外，也推薦到周邊的西門町商圈、榮町商圈、博愛路及南陽街美食一級戰區大飽口福，也可散步到省城隍廟、天后宮，以及艋舺龍山寺、青山宮、剝皮寮一帶祈願新氣象。

另外，1月24日同步登場的還有陽明山花季及樂活夜櫻季，今年陽明山花季以「讓愛在心中綻放」為主題，並首次與迪士尼公主聯名合作，推出四大主題造景，為大小朋友帶來獨有的幸福體驗，展期將一路延續至3月16日。「2025樂活夜櫻季」則在1月24日至2月15日登場，寒櫻沿內湖樂活公園內溝溪河岸步道盛開，更特別引進迪士尼公主花卉造景，透過裝置藝術結合夜櫻燈光設計，白天、夜晚皆帶來豐富視覺饗宴。

1月24日至2月16日台北燈節活動期間，台北市商業處與台北市北門相機商圈發展協會攜手合作「2025台北燈節趣味創意攝影比賽」活動，邀請民眾一同捕捉燈節中的獨特光影與蛇年氛圍，參賽者有機會獲得豐富的大獎及於台北捷運燈箱刊登展出，詳情可見台北相機街官方網站。

此外，「2025點亮沅陵彩燈節」將在2月10日至2月16日封街舉辦，活動期間將推出「好物市集」與手作彩繪燈籠、猜燈謎等活動，更多資訊請持續專注沅陵商圈臉書專頁。

「2025樂活夜櫻季」於1/24展至2/15，並以「櫻花樹下的幸福」為主題，推出迪士尼公主花卉造景。圖／北市觀傳局提供
「2025樂活夜櫻季」於1/24展至2/15，並以「櫻花樹下的幸福」為主題，推出迪士尼公主花卉造景。圖／北市觀傳局提供
陽明山花季主題為「讓愛在心中綻放」，首次與迪士尼合作展出四大主題，新春期間除了賞櫻也能享受尋找迪士尼公主的樂趣。圖／圖／北市觀傳局提供
陽明山花季主題為「讓愛在心中綻放」，首次與迪士尼合作展出四大主題，新春期間除了賞櫻也能享受尋找迪士尼公主的樂趣。圖／圖／北市觀傳局提供

春節 蛇年 農曆過年

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