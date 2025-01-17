2025台北春節連假 燈節與春遊活動亮點一次全公開

今年台北燈節在春節假期最後一天2月2日開展，台北市觀光傳播局表示，迪化街的台北年貨大街日前熱鬧登場，接著1月24日將點亮「2025台北燈節」城市光廊，而繽紛花季也將陸續展開，賞燈之餘也可前往周邊各大商圈吃美食、逛街採買，與親朋好友共度愉快時光，打造難忘的春節回憶。

觀傳局指出，1月11日至1月27日舉辦的「2025台北年貨大街」，民眾可前往採買年貨，緊接著「2025台北燈節 蛇來運轉」也將在1月24日點亮城市光廊，並於年節初五2月2日正式開展。

觀傳局表示，今年展區落於美食、商圈、文化濃厚及宮廟聚集的台北西區，除了賞燈之外，也推薦到周邊的西門町商圈、榮町商圈、博愛路及南陽街美食一級戰區大飽口福，也可散步到省城隍廟、天后宮，以及艋舺龍山寺、青山宮、剝皮寮一帶祈願新氣象。

另外，1月24日同步登場的還有陽明山花季及樂活夜櫻季，今年陽明山花季以「讓愛在心中綻放」為主題，並首次與迪士尼公主聯名合作，推出四大主題造景，為大小朋友帶來獨有的幸福體驗，展期將一路延續至3月16日。「2025樂活夜櫻季」則在1月24日至2月15日登場，寒櫻沿內湖樂活公園內溝溪河岸步道盛開，更特別引進迪士尼公主花卉造景，透過裝置藝術結合夜櫻燈光設計，白天、夜晚皆帶來豐富視覺饗宴。

1月24日至2月16日台北燈節活動期間，台北市商業處與台北市北門相機商圈發展協會攜手合作「2025台北燈節趣味創意攝影比賽」活動，邀請民眾一同捕捉燈節中的獨特光影與蛇年氛圍，參賽者有機會獲得豐富的大獎及於台北捷運燈箱刊登展出，詳情可見台北相機街官方網站。