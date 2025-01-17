快訊

專訪／兩周琢磨千字文還原12強奪冠感動 張奕測3次MBTI「我是E人」

獨／新春手機優惠最高折2萬5！iPhone 16 5G專案價免萬元 再送獨家神祕小禮

黃麟凱昨槍決…今是愛女冥誕 受害者父感謝2人：不能廢死

聽新聞
0:00 / 0:00

香港年宵在高雄！ 大年初二來中央公園體驗香港年味

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
超人氣「香港年宵在高雄」活動1月30日大年初二在中央公園登場，今年活動更精彩豐富，圖為2024年香港年宵活動。記者王昭月／翻攝
超人氣「香港年宵在高雄」活動1月30日大年初二在中央公園登場，今年活動更精彩豐富，圖為2024年香港年宵活動。記者王昭月／翻攝

超人氣「香港年宵在高雄」活動預訂1月30日大年初二在中央公園登場，一連舉辦三天，有經典香港樂曲表演、節慶小物體驗工作坊，還有港味美食和手作攤位年節市集及文化講座，能體驗道地的香港年味。

高市行政暨國際處長張硯卿說，由在台港人發起、高市行政暨國際處舉辦的「香港年宵」邁入第三年，已成高雄春節盛事，過往兩年獲熱烈迴響，今年更精彩，「節慶小物體驗工作坊」將帶民眾DIY廣受歡迎的賀年掛飾，更邀請「森林療癒師」港人帶領製作具香港特色的平安茶球，也串連在台港人在高雄過年，增進台港交流。

其中結合香港飲食文化、歷史的香港文化講座，將引領民眾從多元角度認識香港，也安排展出已故攝影師陳跡珍貴的舊香港攝影作品，見證香港的歲月流轉。

活動現場也將展現香港街景樣貌，近40攤香港市集帶來港式美食、文創和遊戲，可以大啖蘿蔔糕和咖哩魚蛋、秘製現烤叉燒、砵仔糕、雞蛋仔、格仔餅、薄罉、叉燒炒河等美食。

春節 蛇年 農曆過年

延伸閱讀

「護國討傅抗藍白」宣講23日高雄登場 號召民眾捍衛民主憲政

遭誘騙至泰國被「賣豬仔」 再有一名被禁錮緬甸港人返港

旅客去年4450萬人次年增31% 港研申請「世界美食之都」

人行在港發行600億央票受捧 超額認購1.16倍 17日交收

相關新聞

24款刮刮樂新春刮不完！部落客揭賠率：要中獎就買這張

投資理財部落客近日整理出賠率，另有5種刮刮樂預計於20日才會正式上市，其中最高整體中獎率為42%。網友有人抱著期待心情等著看完整理包後試手氣，但也有人引用韓劇「魷魚遊戲2」中打畫片者(孔劉飾)與流浪漢的遊戲橋段表示：「麵包與彩卷，我還是選麵包好了」。

命理師曝蛇年大運勢！今年沒財庫別冒進、旅遊業回春「當心這事」

命理師湯鎮瑋老師分享影片「2025乙巳蛇年運勢注意⚠️」，告訴大家在今年需要注意哪些事情。從立春八字看，國曆2月3日22點12分正式進入蛇年（乙巳年）。2025年有一個現象是沒有財庫，再加上是驛馬年，需要動之求財。而沒有財庫會帶給社會「通貨膨脹」的現象，今年物價上漲的問題會更加明顯，讓人覺得存錢很難，湯鎮瑋老師提醒要做好財務規劃，留一點現金在身邊。如果財務比較穩定扎實，可以適當做一些投資規劃 ，但如果是屬於財務槓桿開很大的人，就不適合在今年冒險。

春節萬巒豬腳街、內埔年街走春 交通停車指引看這裡

今年春節假期長達9天，屏東內埔警分局轄區有4處觀光據點，包括萬巒豬腳街、內埔年街、六堆客家文化園區、台灣原住民族文化園區...

2025台北春節連假 燈節與春遊活動亮點一次全公開

今年台北燈節在春節假期最後一天2月2日開展，台北市觀光傳播局表示，迪化街的台北年貨大街日前熱鬧登場，接著1月24日將點亮...

香港年宵在高雄！ 大年初二來中央公園體驗香港年味

超人氣「香港年宵在高雄」活動預訂1月30日大年初二在中央公園登場，一連舉辦三天，有經典香港樂曲表演、節慶小物體驗工作坊，...

好運擋不住！春節前「3生肖」抽到上上籤 雞獎金豐收、猴貴人相助、它升職加薪

新春即將到來，在春節前的這段時間，是為今年做最後努力的時候了，有幾個生肖在這最後衝刺中，能夠好運加持，飛上枝頭，為今年寫下最完美的結局，一起來看看是哪幾個生肖。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。