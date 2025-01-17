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命理師曝蛇年大運勢！今年沒財庫別冒進、旅遊業回春「當心這事」

聯合新聞網／ 綜合報導
蛇年運勢示意圖。圖／AI生成
蛇年運勢示意圖。圖／AI生成

命理師湯鎮瑋老師分享影片「2025乙巳蛇年運勢注意⚠️」，告訴大家在今年需要注意哪些事情。從立春八字看，國曆2月3日22點12分正式進入蛇年（乙巳年）。

2025年有一個現象是沒有財庫，再加上是驛馬年，需要動之求財。而沒有財庫會帶給社會「通貨膨脹」的現象，今年物價上漲的問題會更加明顯，讓人覺得存錢很難，湯鎮瑋老師提醒要做好財務規劃，留一點現金在身邊。如果財務比較穩定扎實，可以適當做一些投資規劃 ，但如果是屬於財務槓桿開很大的人，就不適合在今年冒險。

驛馬星旺也代表著「旅遊業」會相對活絡，但是在驛馬當中帶有病符，出門外在要注意抵抗力。除了身體上的抵抗力，也要加強身心抵抗力，今年有多頭馬車的情況，人心會顯得焦躁不安，憂鬱、躁鬱的狀況也會頻頻出現，甚至是生活中財務、家庭的壓力會壓得人喘不過氣。 而在驛馬年人會面臨很多選擇，湯鎮瑋老師建議不知道怎麼選就緩緩，先持盈保泰，以不變應萬變，不必硬要改變。

驛馬年對於工作來說，也會出現很多變動，可能是許多企業要出走，或是身邊的人一直在變動。有職業倦怠或是想要換工作的人一定不能衝動，不能為了想換而換，要詢問信任的人，也要做足功課。湯鎮瑋老師建議與其換工作，不如學習第二專長，展開斜槓人生會更有幫助。

2025年立春八字裡比較特別的屬於年柱和月柱（乙巳年和戊寅月）交接，呈現天克地衝的現象，再加上逢到月柱有傷官見官，傷官見官在八字中代表禍害、禍端的象徵，整個社會氛圍相對混亂，要注意自身安全，社會維安事件會持續動盪不安

2025年立春八字從五行來看缺「金」，在八字對應到的是「印」，缺印代表的是房地產會不景氣，不建議投資客在今年下手。但是有剛性需求的人就不一樣了，有機會找到理想中的房子。而五行「金」八字「印」也代表社會的正義、秩序將會被喚起，在今年更需要遵守無論是法律、宗教戒律，在公司、家庭也需要更重視規矩來避免禍端。而湯鎮瑋老師建議可以配戴金珀、穿金戴銀，補財庫，讓今年相對可以比較順利。

◎本文內容已獲 湯鎮瑋老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

春節 蛇年 農曆過年

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