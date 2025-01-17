24款刮刮樂新春刮不完！部落客揭賠率：要中獎就買這張

農曆新年將至，部分民眾習慣在年節期間購買台灣彩券發行的刮刮樂試手氣，今年台彩預估會推出24種立即型彩券（刮刮樂），目前已上市19種，投資理財部落客近日也整理出賠率，另有5種刮刮樂預計於20日才會正式上市，其中最高整體中獎率為42%。網友有人抱著期待心情等著看完整理包後試手氣，但也有人引用韓劇「魷魚遊戲2」中打畫片者(孔劉飾)與流浪漢的遊戲橋段表示：「麵包與彩券，我還是選麵包好了」。

臉書粉絲專頁「小資yp投資理財筆記」，近日整理出蛇年目前推出的19款刮刮樂購買攻略，表示期望值最大的各種面額共有6種，分別是100元的「歡樂賓果」、200元的「祈福開運」、300元的「鈔票一把抓」、500元的「財神發紅包」、1000元的「1,200萬大吉利」，及2000元的「2000萬超級紅包」。

其中「蛇年行大運」為3款百元刮刮樂中，中獎機率最高者，「聚寶盆」則是百元刮刮樂中期望值最低的選項。

今年發行的刮刮樂面額，以200元面額發行的款式最多，其中「金蛇報喜」為200元刮刮樂中，中獎率最高者，而以「祈福開運」賠率最小。

在兩款300元面額的刮刮樂中，「小資yp投資理財筆記」則推薦「鈔票一把抓」，因為期望值最大。500元面額的刮刮樂中，出現一款今年唯一中獎率百分之百的「金蛇獎」，若民眾想中獎，「小資yp投資理財筆記」則建議可購買這張。

在大額刮刮樂中，「小資yp投資理財筆記」認為，1000元面額唯一發行的「1,200萬大吉利」，期望值媲美2000元。而若民眾的預算足夠，2000萬超級紅包肯定是好選擇，因為獎項最大、最划算。

根據台彩官網顯示，除上述19種已發行的刮刮樂中，另有5款刮刮樂下週一(20日)才會正式上市，其中包括500元的「招財進寶」、200元的「蛇麼都發」及「恭喜發財」、100元的「超速777」及「旺旺來」。其中500元的「招財進寶」中獎率為42%，為該預計發行的5款刮刮樂最高中獎率者。最低中獎率則是「超速777」，僅有28%的中獎率。

網友對此表示，每年過年都在期待「小資yp投資理財筆記」推出的刮刮樂整理包，「每年都等你懶人包」、「每次看到這張都會突然感覺，這麼快又過一年了」；但也有人引用韓劇「魷魚遊戲2」中打畫片者(孔劉飾)與流浪漢的遊戲橋段表示：「麵包與彩券，我還是選麵包好了」。