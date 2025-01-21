聽新聞
0:00 / 0:00
快去領新鈔！蛇年「五色鈔生財法」DIY錢母 抱緊財神一整年
馬上就要到農曆新年了，還沒去銀行領新鈔嗎？命理師湯鎮瑋臉書分享，【五色錢鈔生財法💰】，只要準備五色鈔票，就能製作發財錢母，讓新的一年發財旺旺來。
【五色錢鈔生財法💰】大家一起準備好❤️
👉準備物品：
1.新台幣100元、200元、500元、2000元、1000元鈔票各一張，或取各國錢鈔取其五行顏色；綠、粉红、咖啡（黄）、灰（銀）、藍（黑）皆可，（#也能折成財神討吉利）
2.全新红包袋乙個
將這5張鈔票裝在红包袋中，農曆3、6、9、12月，過年期間或立春、元宵、端午、天赦日、財神誕辰等，可以帶去財神廟過香火並默念「財神錢母，對我生財」，之後放在錢包中隨身攜帶不要花掉，讓錢袋變成是財庫、錢母。
若有做生意，可以放在收銀檯裡面，象徵以錢生錢、招財滾滾；若是一般上班族或家庭主婦，可以放在梳妝台、保險箱、財位上，藉五行相生力量生生不息、富貴相傳。
◎本文內容已獲 湯鎮瑋老師 授權，未經同意禁止取用轉載。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言