快去領新鈔！蛇年「五色鈔生財法」DIY錢母 抱緊財神一整年

馬上就要到農曆新年了，還沒去銀行領新鈔嗎？命理師湯鎮瑋臉書分享，【五色錢鈔生財法💰】，只要準備五色鈔票，就能製作發財錢母，讓新的一年發財旺旺來。

【五色錢鈔生財法💰】大家一起準備好❤️

👉準備物品：

1.新台幣100元、200元、500元、2000元、1000元鈔票各一張，或取各國錢鈔取其五行顏色；綠、粉红、咖啡（黄）、灰（銀）、藍（黑）皆可，（#也能折成財神討吉利）

2.全新红包袋乙個

將這5張鈔票裝在红包袋中，農曆3、6、9、12月，過年期間或立春、元宵、端午、天赦日、財神誕辰等，可以帶去財神廟過香火並默念「財神錢母，對我生財」，之後放在錢包中隨身攜帶不要花掉，讓錢袋變成是財庫、錢母。

若有做生意，可以放在收銀檯裡面，象徵以錢生錢、招財滾滾；若是一般上班族或家庭主婦，可以放在梳妝台、保險箱、財位上，藉五行相生力量生生不息、富貴相傳。

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