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過年招財添好運！12種吉祥花卉吸正能量 4植栽放家裡恐招災

聯合新聞網／ 綜合報導
仙客來。示意圖／ingimage
仙客來。示意圖／ingimage

農曆春節幾乎家家戶戶都會貼春聯、擺鮮花，為新的一年祈求好運又招財。一起來看看，過年時家中適合擺放哪些花卉？又有哪些植物不宜擺放，以免壞了好運勢。

過年吉祥招財

．蘭花

蘭花（Orchidaceae）花語代表美好、高潔、賢德。蘭花有「花中君子」之稱，尤其蝴蝶蘭外型高貴圓滿，能為家庭帶來吉祥、和諧、平安。

蝴蝶蘭。示意圖／ingimage
蝴蝶蘭。示意圖／ingimage

．菊花

菊花（Chrysanthemum）花語代表清高、隱逸、長壽、吉祥。菊花是歷史悠久的觀賞花卉，有延年益壽、增加福氣的寓意，是過年必買的吉祥花卉之一。

菊花。示意圖／ingimage
菊花。示意圖／ingimage

．銀柳

銀柳（Salix gracilistyla Mig）花語代表吉祥好運、財源滾滾。銀柳諧音「銀兩」，銀白色外觀像滿枝錢幣盛開，俗語有云「撥銀柳得銀兩」代表招財開運，是農曆春節相當受歡迎的花卉。

銀柳。圖／聯合報系資料照
銀柳。圖／聯合報系資料照

．富貴竹

富貴竹（Dracaena sanderiana）花語代表花開富貴、富貴一生。富貴竹又稱文昌竹、萬年竹、開運竹，被視為帶來財富和好運的象徵，在家中擺設可調整風水氣場、吸引正能量。

富貴竹。圖／聯合報系資料照
富貴竹。圖／聯合報系資料照

．桃花

桃花（Prunus persica）花語代表愛情、浪漫、希望與美好。桃花在風水上有增加桃花運、催旺人際關係的作用，春節恰逢桃花花期，擺放室內增添春色，相當討喜。

桃花。示意圖／ingimage
桃花。示意圖／ingimage

．鳳梨花

鳳梨花（Bromelioideae）花語代表吉祥、好運、鴻運當頭。鳳梨花的台語為「旺來花」，有帶來好運之意，在過年期間特別受到歡迎。

鳳梨花。圖／聯合報系資料照
鳳梨花。圖／聯合報系資料照

．百合花

百合花（Lilium）花語代表吉祥、高貴、百事和合。百合花寓意百年好合、合心合意，顏色淡雅、香氣濃郁，適合春節期間放於室內添喜氣，是不少家庭新年都會買的年花。

百合花。示意圖／ingimage
百合花。示意圖／ingimage

．牡丹花

牡丹花（Paeonia suffruticosa）花語代表富貴、圓滿。牡丹花有「花中皇后」美譽，鮮豔的色彩代表富貴尊貴，花形象徵團圓，是相當受歡迎的「富貴花」，新年家中擺放牡丹花，可旺財添好運。

牡丹花。圖／聯合報系資料照
牡丹花。圖／聯合報系資料照

．仙客來

仙客來（Cyclamen persicum）花語代表喜迎貴客。仙客來又稱兔耳花、兔子花，中文名稱來自學名Cyclamen的音譯，使得花名有「仙客翩翩而至」的寓意，在歐洲有「盆花女王」的美譽，是節慶祝賀時相當受歡迎的觀賞花卉。

．長壽花

長壽花（Kalanchoe blossfeldiana）花語代表大吉大利、長命百歲。長壽花又稱家樂花，花朵色彩繽紛、觀賞期長，是非常受歡迎的春節花卉。

長壽花。圖／聯合報系資料照
長壽花。圖／聯合報系資料照

．金錢樹

金錢樹（Zamioculcas zamiifolia）花語代表大富大貴、招財進寶。金錢樹又稱美鐵芋，具有招財、旺運的風水作用，能為家庭帶來財運和繁榮，是年節相當應景的花卉擺設。

金錢樹。圖／聯合報系資料照
金錢樹。圖／聯合報系資料照

．金桔樹

金桔樹（Fortunella margarita）花語代表大吉大利、吉祥如意。金桔樹象徵豐收，也是新一年的良好開端，「桔」諧音「吉」字，代表喜慶吉祥，擺放在家中可以招福納財。

金桔樹。圖／聯合報系資料照
金桔樹。圖／聯合報系資料照

室內不宜栽植

．梅花

梅花（Prunus mume）花語代表堅強、忠貞、高雅。梅花因「梅」字諧音「霉」、「黴」相近，難免讓人有「倒霉」、「霉運」、「發黴」的聯想。

梅花。示意圖／ingimage
梅花。示意圖／ingimage

．扶桑花

扶桑花（Hibiscus rosa-sinensis）花語代表卉放、熱情、堅持。扶桑花別名朱槿，因「扶桑」發音近似「服喪」，不吉利，避免在家栽種。

扶桑花。示意圖／ingimage
扶桑花。示意圖／ingimage

．蓮花

蓮花（Nelumbo nucifera）花語代表脫俗持久、恩愛關懷。蓮花適合家庭種植的品種多為「碗蓮」，諧音同「輓聯」發音，不吉利，不宜在家中擺設。

蓮花。示意圖／ingimage
蓮花。示意圖／ingimage

．仙人掌

仙人掌（Cactaceae）花語代表堅韌、毅力、保護。仙人掌是可以驅邪的植物，因上面有刺，放在室內反而會招來厄運，它適合放在屋外驅除邪氣，守護家庭運與健康運。

仙人掌。示意圖／ingimage
仙人掌。示意圖／ingimage

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

春節 蛇年 農曆過年

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