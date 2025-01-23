擁抱金蛇年！ 想知道哪些國內外藝人屬蛇 請看過來

龍年飛天遠去，小龍金蛇年緊接而來，生肖屬蛇的今年是本命年，除了要安太歲化解災難外，也可了解一下自己有哪優缺點，相對重要的是更想知道有那些國內外名人或藝人跟你我一樣是生肖蛇的。

一般而言，蛇有陰險狡滑、不光明正大的習性，給人的觀感印象不好，但其生肖排在龍後，又具有龍的性格，所以人類又稱蛇為小龍。因此，蛇年生的人大都有冷靜外表，其實內心有其熱情的一面。

屬蛇的人有哪些特色

根據「女人我最大」和「中時新聞網」報導，屬蛇的女性以神秘和智慧著稱，經常都有一種柔情似水的氣質，也會讓伴侶知道，她們怕黑、怕蟑螂、怕庸俗瑣碎的現實，喜歡在對方身邊當小女人。她們更容易激起男人的保護慾，並迫不及待想走入她們的心房。

在工作方面，她們擁有深厚的內涵和卓越的直覺能力。這些特質使她們在商業和金融領域如魚得水，能夠靈敏地捕捉到賺錢的良機。

又根據「香港01」報導，屬蛇男性60% 外表冷漠內心火熱，對自己喜歡的人溫柔體貼，關懷備至。他們對愛情有着極高期望，如果現實與理想產生落差，他們的熱情可能會迅速冷卻。他們的甜言蜜語並不多，但所有的愛戀都體現在生活的點點滴滴中。

屬蛇的男人在工作方面，本來是寬宏大氣的，一旦落入逆境，就變得很陰鬱。根據中時新聞網報導，這時屬蛇男容易把憤怒都發洩到別人身上，把過錯歸咎於老天的不公，他們不懂得反省自己、提升自己，到頭來聰明反被聰明誤。

屬蛇的名人或藝人報你知

1953年出生的藝人和名人

鄧麗君, 1953/1/29—1995年5月8日

由AI人工智慧打造出來的虛擬鄧麗君。圖／本報資料照

鄧麗君（英語：Teresa Teng Li-Chun），本名鄧麗筠，台灣女歌手、演員及慈善家。她是20世紀後期華語流行音樂極具代表性的人物，也是當代華語音樂的先驅之一。時至今日，仍被視為全球華語及華人社群文化的代表人物之一。

林鳳嬌, 1953/6/30

與林鳳嬌結婚36年，成龍罕見放閃曝內心話。照片張詒宣提供

林鳳嬌（英文名：Joan Lin），生於台灣陽明山管理局士林鎮社子島，1970年代的女演員，金馬獎影后。香港演員成龍的妻子。在1979年的第25屆亞洲影展上，她獲得了演技最突出女主角獎。在同年的第16屆金馬獎上，以在《小城故事》中的精彩表演， 她脫穎而出，榮獲最佳女主角獎。林鳳嬌與秦漢、秦祥林、林青霞合稱為「二秦二林」。在她短暫的十多年銀幕生涯中，共演出過70多部影片。

張艾嘉, 1953/7/21

張艾嘉。聯合報系記者蘇健忠／攝影

張艾嘉，前稱張愛嘉，台灣演員、編劇、導演、歌手，曾任第6屆臺北金馬影展執行委員會主席（2014年至2018年），現任香港電影發展局非官方委員（2019年4月1日起）。張艾嘉兩次榮獲香港電影金像獎最佳女主角，三次榮獲金馬獎最佳女主角，2018年成為亞洲電影大獎最佳女主角和終身成就獎得主，2021年榮獲第22屆國家文藝獎。

1965年出生的藝人和名人

香港藝人

郭富城 Aaron, 1965/10/26

根據維基百科記載，郭富城，香港男歌手、演員，1990年代香港樂壇「四大天王」之一，亦為動感藝人的代表之一。

1990年於台灣以光陽機車廣告走紅，同年推出首張國語專輯《對你愛不完》，1992年回流香港發展迅速位列天王。1997年、1998年、2000年三度獲香港十大勁歌金曲頒獎典禮「最受歡迎男歌星」獎以及1998年《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》「叱咤樂壇男歌手金獎」。

台灣藝人與名人

陳亞蘭, 1965/11/8

陳亞蘭。聯合報系記者吳致碩／攝影

陳亞蘭，本名陳文翠，後改名為陳欣湉，出生於台灣澎湖，為歌仔戲演員、電視節目主持人、電視劇演員、歌手。粉絲名字為「蘭迷」。其藝名亞蘭為師父楊麗花所取的，緣起於楊麗花所欣賞的法國演員亞蘭·德倫。現任台北市歌仔戲推廣協會理事長，致力推廣和傳承歌仔戲。2022年以《嘉慶君遊台灣》入圍並獲得第57屆金鐘獎戲劇節目男主角獎，成為台灣史上首位以戲劇男角色入圍以及獲獎的女性演員。

唐綺陽, 1965/11/13

唐綺陽。聯合報系記者王聰賢／攝影

唐綺陽（Jesse Tang），舊藝名唐立淇，台灣電視主持人，節目內容多以西洋占星術與自身生活為主。

于美人, 1965/3/3

于美人。聯合報系記者沈昱嘉／攝影

于美人（原名于耘捷），台灣廣播及電視節目主持人、作家、經紀人。臺北市立士林高級商業職業學校、東吳大學中國文學系畢業。曾連續三年獲得行政院新聞局廣播電視事業處「十大廣播DJ」。

陳子鴻, 1965/5/31

陳子鴻。聯合報系記者沈昱嘉／攝影

陳子鴻（Eric Chen），台灣資深音樂製作人和經紀人，喜歡音樂創辦人兼總經理、AKB48 Team TP顧問，台灣師範大學兼任副教授。製作資歷超過25年，至今製作超過三百張專輯唱片，其中不乏許多膾炙人口的經典歌曲，並且培養出許多新生代音樂人，華語樂壇重量級的金牌音樂製作人，也是台灣少見的國、台語製作皆擅長，而今仍保持在第一線製作也持續產出作品的資深音樂人。

方文琳, 1965/6/13

方文琳。聯合報系記者吳致碩／攝影

方文琳，本名陳美玲，台灣女歌手及演員，出生於台灣彰化縣社頭鄉。自1985年台視綜藝節目《綜藝金榜》歌唱比賽項目中連過十關脫穎而出後，馬上獲得四海唱片的青睞並簽約，但是四海唱片沒多久就結束營業；隨後即被飛鷹唱片老闆、也就是歌壇巨星劉文正簽入，於1986年6月，與裘海正、伊能靜一起出道，當時媒體稱其為「飛鷹三姝」，發行《年輕的心》單曲。隔年4月方文琳推出個人專輯《不一樣的女孩》，一推出就大受歡迎，且純熟的歌唱技巧讓其獲得當年金嗓獎最受歡迎歌星獎。

洪都拉斯, 1965/9/29

洪都拉斯。聯合報系記者王聰賢／攝影

洪都拉斯，本名洪勝德，出身新北市泰山區，中華民國台灣男藝人、主持人，擅長模仿。

1977年出生的藝人和名人

陳建州, 1977/5/2

陳建州。聯合報系記者曾思儒／攝影

陳建州，藝名「黑人」，台灣男藝人、前籃球員。現擔任P. LEAGUE+副會長。陳建州學生時代曾為中華男籃國手二軍，主打大前鋒。自籃球選手退休之後，轉型為藝人，因主持《TV三賤客》、《TV搜查線》等節目而知名度大增。其後也主持《娛樂百分百》、《我愛黑澀會》、《上班這黨事》、《叫我神隊友》等節目，亦有參與中國大陸的節目。

2020年7月8日宣布創立P. LEAGUE+，為自中華職籃2000年解散後首個職業籃球聯盟。娛樂事業方面，目前是傳奇星娛樂、黑天使製作娛樂經紀公司所有人，並擁有EROS Hairstyling、熱血設計兩家公司。

侯佩岑, 1977/12/20

侯佩岑。聯合報系記者王聰賢/攝影

侯佩岑（英文：Patty Hou），主持人、演員，畢業於景文高中、南加州大學。2001年侯佩岑擔任記者及新聞主播，開始在電視圈嶄露頭角，2004年起跨行往綜藝節目主持人發展，曾主持過金鐘獎和金曲獎等大型頒獎典禮。

侯怡君, 1977/9/19

侯怡君。聯合報系記者沈昱嘉／攝影

侯怡君（Rene Hou），台灣女演員，出生於南投縣水里鄉，國立藝專舞蹈科畢業，暱稱：侯莎蕾（音：「猴塞雷」，粵語「好犀利」，很厲害之意）。

楊謹華, 1977/12/12

楊謹華。（聯合報系記者王聰賢／攝影）

楊謹華（英語：Cheryl Yang）是台灣女演員、模特兒。2006年，她以於《白色巨塔》入圍於第42屆金鐘獎戲劇節目女配角獎獎項。2009年，她以偶像劇《敗犬女王》廣受關注，入圍第44屆金鐘獎戲劇節目女主角獎。後來，她又演出《女王的誕生》（2014年）、《一把青》（2016年）、《鏡子森林》（2020年）及《華燈初上》（2022年），前後五度入圍金鐘獎戲劇節目女主角獎，2024年以電視劇《不良執念清除師》獲得第59屆金鐘獎戲劇節目女配角獎。

紀曉君, 1977/10/2

紀曉君。 圖／擷自臉書

沙敏岸·波若普若般（卑南語：Samingad Purepurepuan），是台灣卑南族女歌手及卑南族古謠歌唱家，1999年底以紀曉君為名出道，並於2000年獲得第11屆金曲獎「最佳新人獎」。

1989年出生的藝人和名人

台灣運動選手

曾雅妮, 1989/1/23

台灣女子高爾夫名將曾雅妮。（圖／TLPGA提供）

曾雅妮，是一位台灣女子職業高爾夫運動員，出生於台灣桃園市龜山區，旅居佛羅里達州奧蘭多市。曾雅妮於2011年2月贏得ANZ女子高球名人賽冠軍後，在女性高爾夫選手排名登上世界第一（2011年2月13日至2013年3月18日），成為史上第六位世界球后，也是第一位登上主流運動世界排名第一的台灣運動員。

江宏傑, 1989/2/22

前桌球國手江宏傑。聯合報系記者沈昱嘉／攝影

江宏傑，是台灣的男子桌球選手、藝人，生於新竹市。現為合作金庫商業銀行桌球隊隊員。國際桌球總會世界排名單打最高為第47名（2014年11月）。2022年5月，在台北南港成立桌球館 ONWARD tt 乒乓吧（onward table tennis）。

陳家駒 , 1989/4/7

前中信兄弟球員陳家駒。 聯合報系記者林伯東／攝影

陳家駒，原住名名字是法當．嘎魯魯案（阿美語：Fatang Kaloloan），綽號「妹妹」、「超級警察」，生於台灣高雄市，為台東阿美族人。曾為中華職棒中信兄弟隊捕手，以「陳家駒」為名出賽，也曾經效力於美國職棒波士頓紅襪隊小聯盟系統，於2013年季末選秀被兄弟象以第五輪第14順位選中。

詹詠然 , 1989/8/17

網球選手詹詠然（前）。圖／中華奧會提供

詹詠然（英文名：Latisha Chan），出生於臺中縣東勢鎮（今臺中市東勢區），台灣女子職業網球選手，目前為國立體育大學國際運動管理與創新表演博士班學生。職業生涯早期與莊佳容聯手出戰女雙於2007年獲得兩座大滿貫亞軍，2017年與瑞士前網球球后辛吉絲搭檔奪下含美網在內的九座冠軍與季末19連勝，成為繼謝淑薇之後，台灣第二位獲得大滿貫冠軍的球員；同年獲選WTA年度最佳雙打組合，亦為首位獲得WTA年度獎項的台灣選手，三天後登上女子雙打世界第一並維持長達33週（2017年10月23日至2018年6月10日）。2018年與克羅埃西亞伊萬·多迪格攜手於法國網球公開賽奪冠，是台灣球員首座網球大滿貫混合雙打頭銜。

政治名人

凌濤 , 1989/10/22

凌濤（圖）。聯合報資料照片

凌濤，中華民國政治人物，中國國民黨籍，生於雲林縣臺西鄉，現任桃園市議會議員、國家政策研究基金會副執行長（國民黨智庫副執行長）。曾任第七屆國民黨青年團總團長兼指定中央常務委員、國民黨文化傳播委員會主任委員、朱立倫辦公室發言人、國民黨2024總統及立委競選平台發言人。2022年3月24日，宣布辭去文傳會主委，投入桃園市第一選舉區議員選舉當選。

吳崢 , 1989/7/3

民進黨發言人吳崢。圖／民進黨提供

吳崢，台灣政治運動者，民主進步黨籍，現任民進黨新聞輿情部主任兼發言人，亦為政治組織「民主鬥陣」成員與發言人以及「二〇四六 台灣」、「這個世代連線」成員，在太陽花學運中擔任媒體組組長而為人所知。

徐巧芯 , 1989/11/18

國民黨立委徐巧芯。圖／聯合報系資料照片

徐巧芯，中華民國政治人物，中國國民黨籍，現任臺北市第七選舉區立法委員，曾任臺北市議會議員、中國國民黨青年團總團長、馬英九等四位政治人物辦公室發言人、國民黨內草協聯盟、「日知學塾」與國家安全青年智庫發起人、國際青年民主聯盟副主席、首投族國政觀察團公關組組長等職務。

台灣藝人和名人

吳映潔 , 1989/8/11

吳映潔。聯合報資料照片

吳映潔，藝名鬼鬼，是台灣女演員、女歌手和節目主持人。於2005年參加電視節目《我愛黑澀會》後被選中加入女子組合黑Girl（前稱 黑澀會美眉）出道。2009年約滿離開團體，單飛後以電視劇和綜藝為主。

梁舒涵 , 1989/9/5

梁舒涵。聯合報系記者王聰賢／攝影

梁舒涵，出生於台灣，台灣女演員，畢業於國立台灣藝術大學戲劇學系，父親為報紙行業資深攝影記者梁偉華，母親為兩屆電視小金鐘獎最佳導演（導播）獎得主，小7歲的弟弟梁恩誌大學畢業後進入台灣《蘋果日報》娛樂中心從事攝影記者。梁舒涵在大學時期開始當起爸爸的攝影助理，也從事幕後選角工作人員近5年，此間也參與許多戲劇節目類客串性質演出。2018年梁舒涵於《女兵日記》飾演「葉素娥」而爆紅 ，2019年以該角色獲得第54屆金鐘獎－戲劇節目新進演員獎。

陳庭妮 , 1989/4/28

陳庭妮。聯合報系記者沈昱嘉／攝影

陳庭妮（英語名：Annie Chen），台灣女演員及女模特兒。陳庭妮出生於臺中，她曾表示自己當時是台灣最早的試管嬰兒之一。後來，她曾任全國廣播之總機職務。2007年，她參加第一屆「凱渥夢幻之星」，並獲選為冠軍；隨後，她辭去先前職務，開始投入其演藝事業。2016年，她參演於電影《失控謊言》；後獲提名於第53屆金馬獎最佳新演員獎項。2021年，她參演於電影《青春弒戀》；後獲提名於第58屆金馬獎最佳女配角獎項。