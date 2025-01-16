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公路局建議2條替代道路 疏運春節阿里山車流

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
阿里山公路台18線63K （石棹往奮起湖）路段疏運路線圖。圖／雲嘉南區養護工程分局提供
阿里山公路台18線63K （石棹往奮起湖）路段疏運路線圖。圖／雲嘉南區養護工程分局提供

嘉義大阿里山觀光地區新春期間吸引無數遊客，以往經驗常出現壅塞車流，交通部公路局提供上山及下山2條替代路線，讓用路人避開塞車路段，旅遊行車順暢。公路局呼籲民眾做好行前規畫，掌握即時路況，多搭乘大眾運輸，勿疲勞駕駛、勿酒駕，避免因道路壅塞影響出遊好心情。

公路局雲嘉南區養護工程分局表示，台18線中埔-頂六路段常因下山車流集中、國道匝道儀控管制造成車多。尖鋒時段會出現在年初一到初五，尤其在下山粗估每小時會達到1680輛車次流量。

提供上山及下山2條替代路線；建議下山後使用國道3號北上的民眾可行駛替代路線轉往國道3號竹崎交流道；國道3號南下車輛亦可提早下竹崎交流道行駛替代路線前往奮起湖、阿里山方向。

台3線266K-269K與嘉162線梅山路段，因到梅山公園、太平雲梯遊客車流量大，評估尖鋒時段在1月29日至2月1日（年初一到初四）上午10點到下午1點（南下）及下午3點到晚上7點（北上），粗估每小時最高會達到900輛次車潮，將與警方以調整號誌因應，用路人預做準備，避開尖鋒車流。

在台18線中埔、石棹及阿里山森林遊樂區路段，因山區停車位有限，建議搭乘大眾運輸提昇旅遊品質。

分局提醒，春節期間1月29日至2月1日（年初一到初四）8點到下午5點，石棹往奮起湖（縣道169）實施小車單向管制，前往奮起湖車輛由台18線63.5K處行駛頂石棹輔助道路、轉169線往奮起湖，回程則行駛169線往石棹；請民眾行經該路段時，遵守現場管制小心慢行，或可至61K停車場（樂野服務區）停車後搭乘接駁專車前往奮起湖。

為維持道路通暢，春節期間雲嘉南區養護工程分局轄管道路全面暫停施工並盡量撤收施工區域，水上鄉台82線28K附近路段積水改善工程將維持封閉雙向外側車道，僅供內側車道通行；番路鄉台3線吳鳳橋改建工程近期已開工，春節期間將停工並維持主線暢通。

嘉義監理所表示，春節連假推出公路客運票價優惠，自1月24日至2月2日止，包含90條國道客運路線史上最大折扣6折優惠；轉乘優惠部分，如果搭乘國道客運、台鐵及高鐵在10小時內轉乘在地客運，可以再享有當地路線基本里程或一段票免費。

另外還有全國提供75條的指定幸福巴士路線免費搭乘，雲嘉南地區共30條，其中嘉義縣市就有23條免費路線，都行經台鐵、高鐵或轉運站等運輸節點，讓民眾返鄉團圓既方便又無負擔。

阿里山公路台18線21K-22K(中埔-頂六)路段上山替代路線圖。圖／雲嘉南區養護工程分局提供
阿里山公路台18線21K-22K(中埔-頂六)路段上山替代路線圖。圖／雲嘉南區養護工程分局提供
阿里山公路台18線21K-22K(中埔-頂六)路段下山替代路線圖。圖／雲嘉南區養護工程分局提供
阿里山公路台18線21K-22K(中埔-頂六)路段下山替代路線圖。圖／雲嘉南區養護工程分局提供
今天上午「嘉義地區114年春節疏運記者會」包括公路局雲嘉南分局、嘉義區監理所、嘉義市府、嘉義縣府＇嘉義市警局、嘉義縣警局、阿里山國家風景區管理處、高鐵嘉義站、台鐵嘉義站等單位派員與會。記者李宗祐／攝影
今天上午「嘉義地區114年春節疏運記者會」包括公路局雲嘉南分局、嘉義區監理所、嘉義市府、嘉義縣府＇嘉義市警局、嘉義縣警局、阿里山國家風景區管理處、高鐵嘉義站、台鐵嘉義站等單位派員與會。記者李宗祐／攝影
阿里山森林遊樂區免費接駁疏運位置圖。圖／雲嘉南區養護工程分局提供
阿里山森林遊樂區免費接駁疏運位置圖。圖／雲嘉南區養護工程分局提供
台3線266K-269K與嘉162線梅山路段，公路局評估年初一到初四尖鋒時段，每小時最高會達到900輛次車潮，是嘉義地區另一處容易壅塞路段。圖／雲嘉南區養護工程分局提供
台3線266K-269K與嘉162線梅山路段，公路局評估年初一到初四尖鋒時段，每小時最高會達到900輛次車潮，是嘉義地區另一處容易壅塞路段。圖／雲嘉南區養護工程分局提供

春節 蛇年 農曆過年 阿里山

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