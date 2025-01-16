過年流感單周上看15萬人 春節防疫特別門診這裡看

防疫過好年！由於類流感疫情持續升溫，衛福部疾管署今天公布，為兼顧民眾農曆春節期間傳染病就醫需求，及急重症醫療量能與品質，獎勵急救責任醫院於初一至初三開設傳染病特別門診，於157家醫院、開設1230診次，較去年的155家醫院、1139診次多8%；另公費流感疫苗剩餘40萬餘劑，直到疫苗用罄為止，提醒有意接種的民眾留意。

上周類流感門急診就診近14萬人，創10個流感季同期最高，在急診就診病例中，類流感患者占12.7%，疫情呈上升趨勢，且未到高峰期，疾管署發言人曾淑慧表示，目前我國流感疫情持續上升，已進入流行期，疾管署先前預估，今年1月下旬、農曆春節前後將達到高峰，預估單周15萬人次就診。

為兼顧民眾農曆春節期間傳染病就醫需求，及急重症醫療量能與品質，疾管署獎勵急救責任醫院於初一至初三，開設傳染病特別門診可診治呼吸道及腸胃道等多項傳染病，曾淑慧指出，據衛生局統計，配合開設特別門診醫院共計157家，規畫開設約1230診次，高於去年的155家醫院、1139診次，診次多8%，分別為：

1月29日（初一）：393診次 1月30日（初二）：406診次 1月31日（初三）：431診次

特別門診開設醫院及診次等相關就醫資訊，已公布於疾管署全球資訊網及各衛生局網站供民眾查詢。

●春節傳染病特別門診專區

疾管署指出，今年元旦起公費流感疫苗，已擴大提供全國滿6個月以上尚未接種的民眾接種，「直至疫苗用罄止」，至1月15日已接種約39萬人，為去年同期4.2倍；新冠JN.1疫苗截至1月15日已累計接種約188萬人次，為去年同期1.9倍。

目前全國公費流感疫苗剩餘40萬餘劑，新冠JN.1疫苗也有Moderna及Novavax2種不同製程疫苗；因疫苗接種後約需2周後才會產生抗體，請尚未接種流感或新冠疫苗的民眾，尤其長者、幼兒、慢性病患等高風險對象，請儘速接種疫苗，以獲得足夠保護力。

疾管署說明，近4周合約實驗室監測顯示，社區流行流感病毒以A型H1N1為主，近期流感併發重症病例數明顯上升，本流感季 （2024年10月1日起）累積重症個案年齡層以65歲以上長者為多，約占6成，重症及死亡病例均有9成以上未接種本季流感疫苗。