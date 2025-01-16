史上最短尾牙？他曝合菜餐廳限時90分鐘 「後面有客人」全被趕

年關將至，各公司行號近期舉辦尾牙，感謝員工這一年的辛勞。但有位網友在PTT上，以「尾牙吃一小時半就被趕出來該如何調適？」為題，詢問自己昨(15)日吃打工處的尾牙，該合菜餐廳卻限時一小時半，讓他們在拚命上菜的過程中，吃得非常趕，最後還因為餐廳表示「後面還有客人」，將所有來吃尾牙的員工趕出去，讓他們最後只能再去超商喝咖啡績續攤，讓首次遇到這種情形的原PO覺得十分好笑。

原PO表示，打工處的老闆請吃尾牙，公司訂了一間合菜餐廳，結果用餐時間竟限時一小時半，在這90分鐘內，餐廳將菜單上的十幾道菜全數盡出，讓他們根本來不及吃。且在用餐過程中，餐廳服務生還不斷詢問：「要不要換小盤？」、「要不要打包？」，在90分鐘一到，便表示因為「後面還有客人」，將所有來吃尾牙的員工全趕出餐廳。

原PO說，最後同事只能去超商喝咖啡續攤，更慘的是，旁邊特約停車場也只給兩小時免費的停車時間，逾時需加收100元的停車費，讓他覺得過程十分好笑；還好與同事原本都不熟，先行離場也是剛好而已。

網友見文則回應表示：「哪家啊？這麼急著換桌？」、「太扯了吧？雖然扯，但也是一開始就講好的」、「這麼多菜被逼著吃還真舒服」。有人則認為，如果是事先就與餐廳談好的，那問題就在公司，而不是餐廳的錯，「只是創下最短尾牙紀錄就是了」。