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忌諱過年吃藥恐生病一整年 家人溫情勸說有妙方

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
春節前，各大醫院提醒慢性病病人一定要備妥藥物。記者簡慧珍／攝影
春節前，各大醫院提醒慢性病病人一定要備妥藥物。記者簡慧珍／攝影

農曆過年民眾都希望好采頭，有人自動停藥以免「新的一年經常生病吃藥」，也有人飲食控制「放年假」不忌口，醫生認為這些NG行為可能造成歡樂佳節變調，提醒民眾健康擺第一，避免今年9天年假還沒過完就跑醫院。

衛福部彰化醫院臨床藥師黃聖剛今表示，部分國人認為除夕或大年初一「吃藥」會病痛跨年或倒楣一整年，少數患者拖到初五「開年」後才開始服藥，有些病人因歡樂氣氛忽略服藥，也有人認為過年是放鬆的時節不用太計較規律服藥。

黃聖剛指出，以年總有一些高血壓、糖尿病、心臟病等慢性病或精神疾病患者在過年期間中藥用藥，過年後回診已病情加重，所以在健康優先前提下，中斷用藥恐怕會對健康造成嚴重威脅，絕非明智之舉。

黃聖剛表示，除了慢性疾病患者不能斷藥，一般民眾也最好過年前備藥，避免過年期間醫院特定科別休診或藥局休息導致缺藥，可預先將藥物分裝到每日服用的藥盒以方便外出攜帶，急需用的藥品如氣喘吸入劑等一定要用量足夠並隨身攜帶，出門旅遊應攜帶慢性病處方資訊，方便到當地藥局領取藥物。

黃聖剛說，春節期間的聚餐飲酒也是藥物安全的一大挑戰，譬如說，鎮靜劑與酒精作用，恐增加嗜睡與跌倒風險；降糖藥與酒精作用，可能導致低血糖。其他相關的交互作用問題，都可以和醫師或藥師討論。

若家中病人過年想斷藥，家人不妨解釋「健康是家人最大的福氣，只有按時服藥才能確保平安順遂」，服藥地點可避開人多嘈雜環境，減輕服藥者心理壓力。

冬季容易「酷酷嗽」，過年期間若有咳嗽症狀，二林基督教醫院中醫科醫師李家甄分享保養方法，包括避免食用炸物、辛辣和熱性等刺激性食物，若痰稀鼻水時應避免白蘿蔔、冰飲、瓜果等涼性食物，經常佩戴口罩並注意保暖，避免油膩食物造成胃食道逆流，飲食定時定量，按摩合谷穴有助清泄肺氣。

慢性病 春節 蛇年 農曆過年 醫師

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