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手氣超好！「這些生肖」在春節有最狂偏財運 打麻將刮刮樂都第一名

聯合新聞網／ 非貓不可
財運示意圖。圖／AI生成
財運示意圖。圖／AI生成

在新春年節裡，大家都希望福星高照，財喜臨門，為今年博得一個好彩頭，有幾個生肖在這段期間裡，偏財運特別旺盛，有機會在新的一年裡，率先拔得頭籌，開啟一個新好年。

第三名：鼠

擁有強烈自尊心的鼠寶寶，喜歡施捨卻不太願意接受他人的憐憫，他們和藹可親，待人親切有禮，同時經常樸實無華又博學多聞，就像一名教授或醫生一樣，喜愛傳授知識或幫助他人，在春節這段期間，鼠寶寶的偏財運已悄悄來到，最適合參加摸彩活動，如果公司有尾牙，很有機會抽到大獎，或者也可以嘗試買些福袋，也許大獎就會落到手上，開心愉快的過新年。

第二名：虎

感情豐富的虎寶寶，大方熱情，充滿朝氣，做起事來虎虎生風，氣勢磅礡，常常能夠成為領導者，帶領他人邁向新目標，在春節這段時間，有一波上升財運，可以與三五好友打打麻將或是樸克牌，能夠拿到一手好牌，殺得他人片甲不留，但切記小賭怡情，別太過沉溺，同時也要分紅給他人，展現自身高度，保持大家祥和愉快的氣氛，也不失自己大哥大姐的風範。

第一名：羊

樂善好施的羊寶寶，具有優雅的藝術家氣息，舉手投足間翩翩風采，脾氣個性又相當柔和，在與人相處時，常令人感受不到壓力，他們的微笑，是最好的療癒良藥，在春節這段時間，羊寶寶的偏財運從天而降，沐浴在財神的金光之下，擁有相當好的運氣，可以嘗試去買些彩劵或刮刮樂，非常有機會中大獎，但記得中獎後要多回饋社會，讓自己的福氣能夠持續的延續下去。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

春節 蛇年 農曆過年

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