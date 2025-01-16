快訊

黃仁勳到了！下午1時降落台中機場 粉絲驚喜包圍合照

台積電法說、黃仁勳來台 台股勁揚510點收23,025點、台積電漲40元

蘋果2025年都有驚喜！20多款新品搶先看 這台iPhone、AirTag 2超期待

春節9天上班薪水怎麼給？勞動局提醒這4天需加倍發薪資

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市勞檢處提醒，春節為餐飲旅宿及大眾運輸業旺季，加班或彈性工時仍需每7日一例一休，且不得連續出勤逾6日；還有除夕至初三為國定假日，出勤須加倍發給薪資。示意圖／聯合報系資料照片
北市勞檢處提醒，春節為餐飲旅宿及大眾運輸業旺季，加班或彈性工時仍需每7日一例一休，且不得連續出勤逾6日；還有除夕至初三為國定假日，出勤須加倍發給薪資。示意圖／聯合報系資料照片

下周就是春節連假，北市勞動局近期接獲許多民眾詢問，春節假期薪資怎算？北市勞檢處提醒，春節為餐飲旅宿及大眾運輸業旺季，加班或彈性工時仍需每7日一例一休，且不得連續出勤逾6日；還有除夕至初三為國定假日，出勤須加倍發給薪資。

今年1月25日至2月2日為長達9天的春節連假，北市勞檢處提醒，餐飲旅宿等事業單位，應遵守勞基法規定，經工會或勞資會議同意後實施加班或彈性工時，仍需在每7日內安排一例一休，且不得連續出勤超過6日。

至於1月28日到1月31日(除夕至大年初三)為國定假日，勞工若於國定假日出勤，須加倍發給薪資，且該期間不可安排例假或休息日。

若雇主經勞工同意後調移國定假日至其他日，需徵得勞工同意，並清楚記載調移之日期。(例勞工為部分工時人員，薪資200元/時，1月28日出勤8小時，雇主應給付該日工資3200元(200*8*2)。 

勞檢處說，1月27日為與2月8日休息日對調的彈性放假日，需先確認勞工當日排班情形，若勞工原先排定正常出勤，仍依規定核發薪資；若勞工原先排定為休息日，使勞工出勤，加班費應按休息日標準計算。(例勞工為部分工時人員，薪資200元/時，1月27日已排定為休息日，惟當日出勤8小時，雇主應給付該日工資2534元【200*(4/3*2+5/3*6)】。 

北市勞動局長高寶華指出，企業應妥善規畫春節期間的人力與工時，並透過勞資協商，落實工時制度。同時雇主應主動宣導勞動法令，保障員工權益，進一步提升勞資關係的穩定性與企業的社會形象。 

勞檢處長梁蒼淇提醒，雇主不得使勞工連續工作超過6天，且需合理安排休假，避免因工時安排不當而違反「勞動基準法」。此外，企業在計算加班費時應以出勤日性質為準，並依法妥善處理，確保勞工獲得應有的薪資與保障。

春節 蛇年 農曆過年

延伸閱讀

面對春節交通挑戰 台東新警局長蔡燕明：讓民眾過好年

春節前7捷運站可打流感疫苗！北市今起加開18場免費快打站

影／陳其邁春節前巡訪果菜批發市場 突遇民眾陳情！反應曝光

新北提供平安袋 春節期間急難就近向派出所領取

相關新聞

義大皇家酒店「蛇」麼都好玩！ 一系列年節小遊戲搭配餐飲住房優惠

針對春節9天連假，許多消費者都在為出遊行程做規劃，高雄義大世界提供一站式的遊玩體驗，包含遊樂園、購物中心、摩天輪與住宿餐...

春節9天上班薪水怎麼給？勞動局提醒這4天需加倍發薪資

下周就是春節連假，北市勞動局近期接獲許多民眾詢問，春節假期薪資怎算？北市勞檢處提醒，春節為餐飲旅宿及大眾運輸業旺季，加班...

春節垃圾收運出爐 初二 、初三採定時定點垃圾收運

台中市政府環保局宣布春節連假垃圾收運時間，1月27日小年夜及28日除夕均有沿街收運，1月30日(大年初二)、1月31日(...

北市春節疏運 預估大廟、陽明山車流高 停車費率調整

因應春節9天連假，台北市交通局今天說明四階段疏運等措施，包含停車費率調整、計程車年節加收30元，以及重點車流高路段，尤其...

中市公車春節連假不打烊 除夕到年初五調整班次

今年春節連假從1月25日開始為期9天，台中市交通局公布公車服務不打烊，台中捷運公司目前還在調整班次，預定下周一公布班表。

法鼓山除夕撞鐘 限量提供「有大願力」手環

法鼓山即將於1月28日晚間9點半起，透過除夕撞鐘活動，敲響全球蛇年的祝福聲，也揭開園區新春期間系列活動的序幕。邀請社會大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。