春節9天上班薪水怎麼給？勞動局提醒這4天需加倍發薪資

下周就是春節連假，北市勞動局近期接獲許多民眾詢問，春節假期薪資怎算？北市勞檢處提醒，春節為餐飲旅宿及大眾運輸業旺季，加班或彈性工時仍需每7日一例一休，且不得連續出勤逾6日；還有除夕至初三為國定假日，出勤須加倍發給薪資。

今年1月25日至2月2日為長達9天的春節連假，北市勞檢處提醒，餐飲旅宿等事業單位，應遵守勞基法規定，經工會或勞資會議同意後實施加班或彈性工時，仍需在每7日內安排一例一休，且不得連續出勤超過6日。

至於1月28日到1月31日(除夕至大年初三)為國定假日，勞工若於國定假日出勤，須加倍發給薪資，且該期間不可安排例假或休息日。

若雇主經勞工同意後調移國定假日至其他日，需徵得勞工同意，並清楚記載調移之日期。(例勞工為部分工時人員，薪資200元/時，1月28日出勤8小時，雇主應給付該日工資3200元(200*8*2)。

勞檢處說，1月27日為與2月8日休息日對調的彈性放假日，需先確認勞工當日排班情形，若勞工原先排定正常出勤，仍依規定核發薪資；若勞工原先排定為休息日，使勞工出勤，加班費應按休息日標準計算。(例勞工為部分工時人員，薪資200元/時，1月27日已排定為休息日，惟當日出勤8小時，雇主應給付該日工資2534元【200*(4/3*2+5/3*6)】。

北市勞動局長高寶華指出，企業應妥善規畫春節期間的人力與工時，並透過勞資協商，落實工時制度。同時雇主應主動宣導勞動法令，保障員工權益，進一步提升勞資關係的穩定性與企業的社會形象。

勞檢處長梁蒼淇提醒，雇主不得使勞工連續工作超過6天，且需合理安排休假，避免因工時安排不當而違反「勞動基準法」。此外，企業在計算加班費時應以出勤日性質為準，並依法妥善處理，確保勞工獲得應有的薪資與保障。