春節垃圾收運出爐 初二 、初三採定時定點垃圾收運

台中市政府環保局宣布春節連假垃圾收運時間，1月27日小年夜及28日除夕均有沿街收運，1月30日(大年初二)、1月31日(初三)則採「定時定點服務」，連假期間倒垃圾免煩惱。

環保局表示，1月26日為配合民眾年前除舊佈新大掃除習慣，特別加班沿街收運垃圾，小年夜1月27日仍依照平日收運方式；1月28日除夕則取消夜間沿線及定點收運，改採日間收運模式。

下載「台中垃圾清運大車隊」APP查詢垃圾車抵達時間，收運時間約較平時提早4小時開始，收運服務到所有路線收完為止。

環保局指出，1月30日(大年初二) 、1月31日(初三)全市共638處提供定時定點垃圾收運服務，每處停留時間約5至30分鐘，2月1日(大年初四)恢復正常清運。另1月29日(初一)、2月2日(初五)逢隊員例假日，停止收運。