北市春節疏運 預估大廟、陽明山車流高 停車費率調整

因應春節9天連假，台北市交通局今天說明四階段疏運等措施，包含停車費率調整、計程車年節加收30元，以及重點車流高路段，尤其近年非數字的觀察，北市年節期間車流稍為增加，仍提醒用路注意車流狀況。

交通治理科長林育生表示，春節疏運分為春節前、返鄉、假期中及收假，共四階段。即日起到1月25日的春節前，多為採買、送禮的車流，並多集中在傳統市場、大賣場及百貨公司，特別是迪化年貨大街，為此，從即日起至27日調高停車費率至40元到80元不等。

在連續9天假期間，林育生表示，交通號誌會隨時調撥，警力也會提前到崗、延後收勤方式疏運。他觀察，雖然依照數據顯示，北市在春節期間整體車流量仍下降，但近幾年非數字的觀察，北市車流有稍微增加，多以大廟宇、自然景點走春為主。

他舉例，包含關渡宮、陽明山、故宮及信義商圈等，近年依觀傳局資料觀察，西門紅樓商圈也有人車潮成長趨勢，去年就達到60萬人次，因此也是疏運重點路段。

林育生也說，年節期間，停車費率也會有所調整，除夕當天路邊停車格不收費，其餘時間則按照假日收費模式。禁停黃線原則比照假日管制方式，是否開放停車仍依現場牌面公告為主。

在公共運輸方面，他說，市區公車從1月28日到2月2日營運班次會降低調整，加強YouBike調度；計程車收費部分則會從1月22日到2月2日起跳價增加30元。

另外，台北市境內國道措施部分，他說，今年沒有實施高乘載，不過會精進匝道儀控，開放南深路出口、南港聯絡道路間。同時，根據以往只要在遇到下雨天，快速道路會有24路段車多，提醒用路人注意。