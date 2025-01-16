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中市公車春節連假不打烊 除夕到年初五調整班次

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中公車。圖／交通局提供
台中公車。圖／交通局提供

今年春節連假從1月25日開始為期9天，台中市交通局公布公車服務不打烊，台中捷運公司目前還在調整班次，預定下周一公布班表。

台中市政府交通局表示，市區公車1月28日(除夕夜)調整為假日班表減半行駛，1月27日(小年夜)、29日(初一)至2月2日(初五)調整發車班次，但首、末班車皆維持假日時刻發車。

部分行經鐵公路重要場站的市區公車路線，視乘車人潮機動加開班次服務，2月3日(初六)起全面恢復原服務班次。

交通局呼籲，民眾出門前可利用台中市公車動態資訊網頁或官方版「台中公車」APP即時掌握班車資訊。

台中捷運公司表示，往年經驗，春節期間搭乘人次會減少，中捷會調整班距，預定下周一公布。

春節 蛇年 農曆過年

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