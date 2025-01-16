中市公車春節連假不打烊 除夕到年初五調整班次
今年春節連假從1月25日開始為期9天，台中市交通局公布公車服務不打烊，台中捷運公司目前還在調整班次，預定下周一公布班表。
台中市政府交通局表示，市區公車1月28日(除夕夜)調整為假日班表減半行駛，1月27日(小年夜)、29日(初一)至2月2日(初五)調整發車班次，但首、末班車皆維持假日時刻發車。
部分行經鐵公路重要場站的市區公車路線，視乘車人潮機動加開班次服務，2月3日(初六)起全面恢復原服務班次。
交通局呼籲，民眾出門前可利用台中市公車動態資訊網頁或官方版「台中公車」APP即時掌握班車資訊。
台中捷運公司表示，往年經驗，春節期間搭乘人次會減少，中捷會調整班距，預定下周一公布。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言