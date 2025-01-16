法鼓山除夕撞鐘 限量提供「有大願力」手環

法鼓山即將於1月28日晚間9點半起，透過除夕撞鐘活動，敲響全球蛇年的祝福聲，也揭開園區新春期間系列活動的序幕。邀請社會大眾於法鼓山世界佛教教育園區，齊心撞響迎接新年的108聲祝福，體驗漢傳禪佛教淨化身心靈的饗宴。園區還將提供限量「有大願力」負離子防靜電手環與撞鐘民眾結緣，祝福新年一起匯聚正能量與幸福環環相扣。

「法鼓山除夕撞鐘祈福法會」是台灣一年一度的重要新年儀式，參加民眾將在僧團傳誦的妙法梵音與諸佛菩薩的慈悲護佑中，和來自世界各地的民眾，同在法華鐘樓迎新年。與會者可以拉繩撞鐘，在靜語排隊時也能用手機錄影留念、分享。

「春到人間日日好，發個大願年年好」，方丈和尚果暉法師表示，法鼓山2025年分享的年度主題是「有大願力」，與社會大眾互勉「一個微笑，一句祝福；人人行好願，讓人間淨土實現。」

法鼓山鎮山之寶法華鐘自2006年12月啟用，為全球第一座刻有整部《法華經》與〈大悲咒〉的青銅梵鐘，聽聞108響法華鐘聲，象徵去除108種煩惱，祈願來年平安順利；2025年適逢法鼓山園區落成開山20週年，藉由渾厚悠遠的法華鐘聲，為一切眾生與世界祈福，讓綿綿無盡的「大願」傳遍十方。

法鼓山建議參加撞鐘的民眾，在除夕傍晚後可提早入園，靜心體驗當天特地安排的氛圍。參與除夕撞鐘前，可選擇於大停車場搭乘接駁車或步行上山，園區沿溪以沉浸式的播放禪樂「法華韻」，在慢步經行、聽溪、賞水時，放鬆感受在大自然中的寧靜安定與禪悅法喜。此外，除夕夜晚間7點半在法鼓山大殿將舉行1小時的「辭歲彌陀普佛法會」；晚間9點半起開始撞鐘儀程，歡迎民眾闔家蒞臨。