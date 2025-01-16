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農曆春節9天連假竹市垃圾清運時間出爐 除夕機動調度

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市環保局為加強收運農曆新年前後的大量垃圾，收運時間略有調整，1月28日除夕調整收運時間、採「沿線收集機動調度」方式，1月29日至2月1日（初一至初四）停止收運垃圾。圖／新竹市政府提供
新竹市環保局為加強收運農曆新年前後的大量垃圾，收運時間略有調整，1月28日除夕調整收運時間、採「沿線收集機動調度」方式，1月29日至2月1日（初一至初四）停止收運垃圾。圖／新竹市政府提供

農曆春節即將到來，新竹市環保局為加強收運農曆新年前後的大量垃圾，收運時間略有調整，1月28日除夕調整收運時間、採「沿線收集機動調度」方式，1月29日至2月1日（初一至初四）停止收運垃圾，2月3日初六恢復正常垃圾收運。

新竹市環保局說明，1月25日（周六）正常收運垃圾（下午、晚上2個時段）；1月26日（周日）定線定時定點收運、1月27日（周一）正常收運垃圾（下午、晚上2個時段）；1月28日（周二、除夕）因應農曆年前大掃除垃圾量增加，垃圾收運時間將下午時段調整至上午時段，晚上時段調整至下午時段，採沿線收集、機動調度方式。

1月29日至2月1日（初一至初四）停收垃圾；2月2日（周日、初五）停止原有「周日定線定時定點」收運路線，特別加班收運，並依「周一路線」（下午、晚上2個時段）執行垃圾收運，以滿足民眾傾倒垃圾需求；2月3日（周一、初六）恢復正常垃圾收運。

新竹市環保局提醒，初一至初四停止收運垃圾期間，為維持市容整潔，市區重要道路仍有清潔隊員輪值清掃，環境清潔不打烊。請民眾重視環保，發揮公德心，不要亂丟垃圾製造髒亂，一起提高環境品質，共度潔淨亮麗的春節假期，讓竹市持續邁進宜居永續的低碳家園。

春節 蛇年 農曆過年

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