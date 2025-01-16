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健康圍爐迎新年 部桃營養師：聰明吃加運動不發胖

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
部桃營養師吳思賢提醒春節圍爐吃多，也要多運動。圖／衛福部桃園醫院提供
部桃營養師吳思賢提醒春節圍爐吃多，也要多運動。圖／衛福部桃園醫院提供

衛福部桃園醫院營養師吳思賢表，農曆新年將至，家家戶戶團聚，圍爐話家常是重要的時刻。豐盛的年菜往往油、糖、鹽3高，如何享受美食的同時兼顧健康，關鍵在於烹調與飲食搭配，搭配得宜才能過個健康好年。

吳思賢建議，圍爐年菜的烹調方式可優先選擇蒸、煮、燙、燉、烤、滷、涼拌等少油料理方式，這樣能減少油脂攝取，例如料理魚類用清蒸避免煎炸，有效降低油脂攝取量。此外，也建議少淋肉湯及少吃肥肉，以免攝取過多的動物脂肪，導致膽固醇上升，影響心血管健康。

針對火鍋這類常見的年節料理，吳思賢提醒應減少味精、雞精，並適量減少沾醬避免攝取過多的鹽分，還可以減少高血壓與水腫的風險。她特別建議享用火鍋時可先食用一碗蔬菜，再攝取其他食材，這樣不僅能幫助減少油膩感，也有助於均衡營養與促進腸道健康。

過年期間，大魚大肉常導致蔬菜攝取不足，吳思賢建議年夜飯可準備開陽白菜、三杯雙菇、髮菜羹等蔬食料理，不僅美味，也能提供足夠的纖維與營養素，平衡餐桌上的飲食。她強調，吃多就要動得多，年節飲食普遍較豐盛，建議飯後可邀請全家一起外出散步、踩街，或安排爬山、健行等戶外活動，促進身體代謝，消耗多餘熱量，避免過年期間體重增加。

吳思賢呼籲，新年團圓歡聚固然重要，但健康更是無價之寶，只要掌握「低油、低鹽、低糖」原則，多吃蔬果並搭配適量運動，就能享受一個健康又快樂的新年假期。

年菜 春節 蛇年 農曆過年

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