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京站2025蛇年招財大禮 祭出總價值破百萬元大獎

經濟日報／ 記者侯思蘋/台北即時報導
京站時尚廣場推出「蛇舞新春京喜到」系列活動，包括「財蛇福袋」線上抽獎活動，以及初一限定開運紅包牆活動，期望能在新春帶來一波買氣。京站/提供
京站時尚廣場推出「蛇舞新春京喜到」系列活動，包括「財蛇福袋」線上抽獎活動，以及初一限定開運紅包牆活動，期望能在新春帶來一波買氣。京站/提供

農曆春節即將來臨，京站時尚廣場推出「蛇舞新春京喜到」系列活動，今年特別規劃線上線下雙重活動，包括限量3,000份的「財蛇福袋」線上抽獎活動，以及初一限定「金蛇旺旺吉祥到」開運紅包牆活動，最大獎項為價值18.5萬元的Festaria 50分白金鑽戒，期望能在新春帶來一波買氣。

「財蛇福袋」線上活動即日起至1月31日，京站Q卡友單筆消費滿888元可於APP參加線上福袋抽獎，「財蛇福袋」限量3,000份，獎項內容包含日本九州雙人來回機票、與超過700份的京站商品贈券等。

線下開運紅包牆活動時間則由1月29日（大年初一）現場核銷電子憑證後開始發放號碼牌，13:30活動開始將依號碼牌順序抽紅包，此外，即日起至28日期間，Q卡友單筆消費滿3,000元至APP【優惠兌換】區兌換電子抽獎憑證，就有機會抽Festaria 50分白金鑽戒（價值185,000元，1名）與Q點5,000點（價值2,150元，3名）。

春節 蛇年 農曆過年

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