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板農年貨大街17日登場 新北：消費滿額贈抵用券
新北市農業局表示，板橋地區最具代表性的年貨大街，將於17日至24日在板農活力超市廣場開辦，歡迎大家來這裡購齊過年所需的物品，消費滿額還可兌換板農超市抵用券。
農業局發布新聞稿指出，板農活力超市以扶植小農產品為優先，迄今辦理年貨大街已進入第15年，現場還販售春節應景的蘭花盆栽、有機茶、養生堅果、各地水產新鮮漁貨等多項農漁特產品，消費滿新台幣500元可憑發票兌換「50元超市抵用券」1張。
農業局長諶錫輝表示，農業局秉持「農業健康市/式」理念，歡迎大家到新北各農會超市置辦年貨，一起推廣綠色消費，支持有機、友善及在地農漁產品，降低碳排放，創造健康好生活。
板橋區農會理事長郭進源表示，板農活力超市年貨市場提供全台當季農特產品、應景年貨的採買平台，讓產銷兩端在歲末年關都能有所滿足與收穫，誠摯邀請大家前來板農年貨大街採購各式各樣年貨，增添年節氣氛。
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