全聯蛇年福袋總獎額超過1200萬元 祭出 PORSCHE 等5台電動車

令人期待的全聯蛇年福袋15日正式公開！全聯攜手大潤發共同販售蛇年福袋，總獎額超過1,200萬元，最大獎祭出5台豪華電動車，包含2台PORSCHE Macan EV純電動休旅車（市價約358萬/台）、3台LUXGEN n⁷純電動休旅車（市價約99.9萬/台），總價值超過1,000萬元，不僅是全聯推出福袋以來，最大獎項電動車數量最多的一次，更可望挑戰零售通路福袋頭獎最多豪車數量。

除了頭獎PORSCHE 、LUXGEN共5台電動車，大獎還有中華航空（2610）台北-帛琉/峴港/宿霧（3選1）單人來回機票，有機會迎來陸空雙享。福袋、福箱2025年1月29日大年初一全聯、大潤發實體門市上午9:00限量開賣，小時達2025年1月29日大年初一上午10:00限量開賣福袋。

全聯今年推出「福袋」、「福箱」兩種型式，包含四款福袋和一款福箱。全聯、大潤發實體門市和小時達皆有販售的福袋和特定福箱包括：福袋-蛇年限定「福利熊蛇年生肖福袋」售價300元（1組抽獎序號）；福袋-「bodum哥本哈根保溫瓶1.1L-紅」售價680元（3組抽獎序號）；福袋-「bodum鬆餅機-紅」售價980元（4組抽獎序號）；福袋-「bodum美式濾滴咖啡機」售價980元（4組抽獎序號）。限全聯、大潤發實體門市販售的壓軸福箱「萬國通路 9R1 JETSTREAM 細鋁框箱28吋-新品藍/亮銀河紅」售價4,900元（17組抽獎序號），總計蛇年福袋、福箱數量近16萬個，發行超過34萬組抽獎序號，預計福袋完銷業績將可突破9,000萬元，同步帶動春節大檔業績成長超過1成。

開店必搶，年年最受歡迎的限定生肖偶袋，蛇年限定的「福利熊蛇年生肖福袋」12生肖蛇年福利熊疊疊樂玩偶搭配購物袋，內有豐富聚寶好物，包含抽取式衛生紙、無糖紅茶、洗衣膠囊或葉黃素凍（2款隨機出貨）等實用好物之外，另有滿滿福利熊商品，包括福利熊1,000片益智拼圖，共發行5款圖案隨機出貨，是適合過年期間家人團圓一起完成的歡聚好物，還有福利熊蛇年紅包袋及生肖福袋獨家的福利熊夾鏈袋組，還有多家知名品牌優惠的2025新春大禮包，如宜蘭傳藝免費入園券、摩曼頓折價券、麗寶樂園門票優惠券、萬國通路商品券等，超值好物總價值超過1,550元，全台門市限量11萬個。

以北歐經典設計屢獲國際大獎的bodum居家精品2款福袋與1款福箱，為新年帶進北歐生活美學，其中兩款主打紅色系，象徵鴻運當頭好預兆，福袋「bodum哥本哈根保溫瓶1.1L-紅」限量25,000組，葡萄牙製造進口的保溫瓶採雙層真空密閉設計，內膽為可保持溫度的不鏽鋼材質，頂部按壓式上蓋使用後自動彈回關閉，操作順手，加上聚寶好物總價值逾4,400元，只要680元就能擁有3組抽獎序號；福袋-「bodum鬆餅機-紅」內層不沾塗層容易操作、清潔，外部五段烤色溫度調節，加熱快速，一次可製作兩份比利時鬆餅，加上聚寶好物總市值超過5,500元，售價980元還能擁有4組抽獎序號，絕對超值，限量7,060組。

輕鬆品嘗一杯好咖啡，福袋-「bodum美式濾滴咖啡機」當你的居家咖啡師，智能沖煮模擬手沖咖啡，萃取咖啡本身香醇風味，還可預約沖煮，內含聚寶好物市值超過4,800元，980元就能把智能咖啡師帶回家，入手此款福袋還能擁有4組抽獎序號，全台門市限量11,000組。

年年最令消費者期待的福箱行李箱款式，蛇年推出外型時尚的「萬國通路 9R1 JETSTREAM 細鋁框箱28吋-新品藍/亮銀河紅」，台灣製造精品、採用世界領先滑輪材質的360度耐磨飛機輪，輕鬆推著走，配備TSA海關鎖，安全可靠，藝人周子瑜曾在機場拍到的藍色細鋁框行李箱同樣來自萬國通路，連同聚寶好物總市值超過16,000元，只要4,900元，等於約3折就能擁有子瑜同款愛牌行李箱，還能獲得17組抽獎序號，兩色全台共限量5,000個，價格超殺，CP值超高。

此外，搶購福袋免排隊，小時達可以送到家。大年初一上午10點只要打開「PXGo!全聯線上購」或「PX Pay」進入小時達下單，免出門四款福袋直接幫你送到家（小時達不販售福箱）。好康不僅如此，過年期間臨時採買也可利用小時達，1月24日~2月6日自營平台單筆消費滿99元即享免運；臨時送禮需求也不用慌，2月6日前於小時達購買濃縮精補品類保健食品，單筆每滿1,200元贈1,000福利點，單筆可累贈，每會員上限20,000點。