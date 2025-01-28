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新春求好運發大財！全台8間必拜財神爺廟 命理師認證「這間」超靈驗

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為拜拜示意圖。圖／AI生成
圖為拜拜示意圖。圖／AI生成

你是否也有每年春節必做的例行活動呢？在外工作求學的人會返鄉與家人團圓，熱愛戶外活動的人會趁此機會安排旅遊行程，許多上班族或業者則會到財神廟祈求好運，願新的一年事業能夠蒸蒸日上。《聯合新聞網》整理了全台8間超靈驗財神廟，不管想求正財或偏財都沒問題，一起來看看吧。


台北松山霞海城隍廟

松山霞海城隍廟是當地的信仰中心。圖／擷取自松山霞海城隍廟-五路財神粉絲頁
松山霞海城隍廟是當地的信仰中心。圖／擷取自松山霞海城隍廟-五路財神粉絲頁

松山霞海城隍廟供奉的主神為城隍老爺，是歷史相當悠久的道教廟宇。

廟內供奉五路財神，是許多股票族求財助投資的必拜財神廟。每年大年初五迎財神時，松山霞海城隍廟會準備發財金給信眾，並請人扮演財神，讓前來的信眾摸鬍子招好運。

參拜時間：6:00-22:00

電話：02-2765-2046

地址：台北市松山區慈祐里八德路4段439號（Google地圖）

官網：https://www.citygod.org.tw/

新北金山五路財神廟

圖為金山財神廟內。記者祁容玉／攝影
圖為金山財神廟內。記者祁容玉／攝影

位於新北市金山、萬里兩區的交界，有「坐擁金山，遠觀萬里」的意涵。金山財神廟供奉五路財神及文武財神，每年都吸引大批香客前往朝聖。其特色除了可預支發財金的「財神銀行」外，還有「求財三寶」（財寶袋、開運錢、文武財氣），讓信眾「求三財，得三寶」。

參拜時間：8:00-19:00

電話：02-2498-1186

地址：新北市萬里區磺潭里公館崙52-2號（Google地圖）

官網：https://mammon.tw/


台中廣天宮財神開基祖廟

台中廣天宮寺廟供奉的四川峨嵋財神開基老祖正尊為全世界位階最高、歷史最悠久，由唐高祖頒旨雕刻的財神爺，是台中最富盛名的財神開基祖廟。記者余采瀅／攝影
台中廣天宮寺廟供奉的四川峨嵋財神開基老祖正尊為全世界位階最高、歷史最悠久，由唐高祖頒旨雕刻的財神爺，是台中最富盛名的財神開基祖廟。記者余采瀅／攝影

廣天宮所供奉的四川峨嵋財神開基老祖，是全台最好的財神爺，唯一由皇帝親自頒旨下令雕刻。參拜時，可到正殿側邊，象徵財庫的「金輪」摸元寶、投入零錢，與財神爺互換財氣，還可以到櫃台求發財金喔！

參拜時間：8:00-21:00

電話：04-2243-4146

地址：台中市北屯區遼陽五街131號（Google地圖）

官網：https://www.gtg.org.tw/

雲林北港武德宮

雲林縣北港武德宮外觀。記者陳雅玲／攝影
雲林縣北港武德宮外觀。記者陳雅玲／攝影

曾被命理師列入「全台最靈驗的五大財神廟」之一的北港武德宮，主祀以中路財神趙公明為首的天官五路武財神，是不少大企業老闆會去參拜的財神廟。

身為全台武財神的開基祖廟，許多信眾都會專程到此補財庫，或是求取財神加持過的信物添財運

參拜時間：6:00-22:00

電話：05-782-1445

地址：雲林縣北港鎮華勝路330號（Google地圖）

官網：https://www.wude.org.tw/


台南六合境大埔福德祠

「六合境大埔福德祠」是不少在地人大推的財神廟，平日的參拜人潮就相當可觀。其最大的特色便是廟裡供奉三尊土地公，信眾上香後除了可在神像前求取招財母金（即錢母），若想求偏財運，也可向廟方購買發財金置於供桌，再拿到金爐化金。

參拜時間：6:00-22:00

電話：06-213-8831

地址：臺南市中西區開山路203號（Google地圖）

FB粉專：https://www.facebook.com/fu203/

高雄苓雅區關帝廟

高雄市苓雅區關帝廟俗稱為「高雄關帝廟」，除主祀關聖帝君，也供奉月老、財神等神明。記者蔡孟妤／攝影
高雄市苓雅區關帝廟俗稱為「高雄關帝廟」，除主祀關聖帝君，也供奉月老、財神等神明。記者蔡孟妤／攝影

高雄關帝廟主祀關聖帝君，不過也有許多信眾會到此祈求姻緣、財運。其特色除了廟宇前方設置的兩尊「羅馬武士」外，凡到財神店購買發財金，即可獲得金箔，供信眾自行貼到金牛跟元寶上，替自己添財運！

參拜時間：6:00-22:00

電話：07-721-8782

地址：高雄市苓雅區武廟路52號（Google地圖）

官網：https://www.kdm.org.tw/index.php


宜蘭四結福德廟

宜蘭四結福德廟的金身土地公像。圖／擷自四結福德廟-金身土地公廟FB粉專
宜蘭四結福德廟的金身土地公像。圖／擷自四結福德廟-金身土地公廟FB粉專

已有百年歷史的四結福德廟，最大的特色莫過於有著全台最大尊、12層樓高的金身土地公像。廟內供奉五路財神，在2樓還有招財金雞、春牛及虎爺，供前來參拜的香客觸摸，沾沾財氣。

參拜時間：5:30-21:30

電話：03-965-0428

地址：宜蘭縣五結鄉上四村福德路68號（Google地圖）

FB粉專：https://www.facebook.com/profile.php?id=100070690602345&mibextid=LQQJ4d

花蓮發發發財神廟

春節期間到花東旅遊時，必不能錯過這間位於花蓮壽豐鄉的發發發財神廟，除了求取財運外，還能順道欣賞周邊的美景。財神廟主祀龍德星君與五路財神，想特別求正財或偏財的信眾，廟內也有供奉文武財神，以虔誠的心向神明祈求財運吧！

參拜時間：6:30-18:00

電話：03-863-1158

地址：花蓮縣壽豐鄉月眉路三段131之3號（Google地圖）

FB粉專：https://www.facebook.com/FaFaFaCaiShenMiao?mibextid=LQQJ4d

每間廟宇都有各自的參拜事項，前往財神廟參拜時，除了帶著虔誠的心向神明祈求好運外，也需遵守廟方的規定，新的一年才能財運滾滾、一路發發發。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

偏財運 春節 發財金 蛇年 財神 財運 農曆過年

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