新春求好運發大財！全台8間必拜財神爺廟 命理師認證「這間」超靈驗
你是否也有每年春節必做的例行活動呢？在外工作求學的人會返鄉與家人團圓，熱愛戶外活動的人會趁此機會安排旅遊行程，許多上班族或業者則會到財神廟祈求好運，願新的一年事業能夠蒸蒸日上。《聯合新聞網》整理了全台8間超靈驗財神廟，不管想求正財或偏財都沒問題，一起來看看吧。
台北松山霞海城隍廟
松山霞海城隍廟供奉的主神為城隍老爺，是歷史相當悠久的道教廟宇。
廟內供奉五路財神，是許多股票族求財助投資的必拜財神廟。每年大年初五迎財神時，松山霞海城隍廟會準備發財金給信眾，並請人扮演財神，讓前來的信眾摸鬍子招好運。
參拜時間：6:00-22:00
電話：02-2765-2046
地址：台北市松山區慈祐里八德路4段439號（Google地圖）
新北金山五路財神廟
位於新北市金山、萬里兩區的交界，有「坐擁金山，遠觀萬里」的意涵。金山財神廟供奉五路財神及文武財神，每年都吸引大批香客前往朝聖。其特色除了可預支發財金的「財神銀行」外，還有「求財三寶」（財寶袋、開運錢、文武財氣），讓信眾「求三財，得三寶」。
參拜時間：8:00-19:00
電話：02-2498-1186
地址：新北市萬里區磺潭里公館崙52-2號（Google地圖）
台中廣天宮財神開基祖廟
廣天宮所供奉的四川峨嵋財神開基老祖，是全台最好的財神爺，唯一由皇帝親自頒旨下令雕刻。參拜時，可到正殿側邊，象徵財庫的「金輪」摸元寶、投入零錢，與財神爺互換財氣，還可以到櫃台求發財金喔！
參拜時間：8:00-21:00
電話：04-2243-4146
地址：台中市北屯區遼陽五街131號（Google地圖）
雲林北港武德宮
曾被命理師列入「全台最靈驗的五大財神廟」之一的北港武德宮，主祀以中路財神趙公明為首的天官五路武財神，是不少大企業老闆會去參拜的財神廟。
身為全台武財神的開基祖廟，許多信眾都會專程到此補財庫，或是求取財神加持過的信物添財運。
參拜時間：6:00-22:00
電話：05-782-1445
地址：雲林縣北港鎮華勝路330號（Google地圖）
台南六合境大埔福德祠
「六合境大埔福德祠」是不少在地人大推的財神廟，平日的參拜人潮就相當可觀。其最大的特色便是廟裡供奉三尊土地公，信眾上香後除了可在神像前求取招財母金（即錢母），若想求偏財運，也可向廟方購買發財金置於供桌，再拿到金爐化金。
參拜時間：6:00-22:00
電話：06-213-8831
地址：臺南市中西區開山路203號（Google地圖）
高雄苓雅區關帝廟
高雄關帝廟主祀關聖帝君，不過也有許多信眾會到此祈求姻緣、財運。其特色除了廟宇前方設置的兩尊「羅馬武士」外，凡到財神店購買發財金，即可獲得金箔，供信眾自行貼到金牛跟元寶上，替自己添財運！
參拜時間：6:00-22:00
電話：07-721-8782
地址：高雄市苓雅區武廟路52號（Google地圖）
宜蘭四結福德廟
已有百年歷史的四結福德廟，最大的特色莫過於有著全台最大尊、12層樓高的金身土地公像。廟內供奉五路財神，在2樓還有招財金雞、春牛及虎爺，供前來參拜的香客觸摸，沾沾財氣。
參拜時間：5:30-21:30
電話：03-965-0428
地址：宜蘭縣五結鄉上四村福德路68號（Google地圖）
FB粉專：https://www.facebook.com/profile.php?id=100070690602345&mibextid=LQQJ4d
花蓮發發發財神廟
春節期間到花東旅遊時，必不能錯過這間位於花蓮壽豐鄉的發發發財神廟，除了求取財運外，還能順道欣賞周邊的美景。財神廟主祀龍德星君與五路財神，想特別求正財或偏財的信眾，廟內也有供奉文武財神，以虔誠的心向神明祈求財運吧！
參拜時間：6:30-18:00
電話：03-863-1158
地址：花蓮縣壽豐鄉月眉路三段131之3號（Google地圖）
FB粉專：https://www.facebook.com/FaFaFaCaiShenMiao?mibextid=LQQJ4d
每間廟宇都有各自的參拜事項，前往財神廟參拜時，除了帶著虔誠的心向神明祈求好運外，也需遵守廟方的規定，新的一年才能財運滾滾、一路發發發。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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