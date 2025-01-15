春遊花東縱谷推薦3遊程 台灣觀巴套裝遊響應低碳

春節期間出遊，縱管處特別推薦3條遊程，分別為八通關越嶺古道單車遊、瑞穗黃金湯樂活遊、縱谷南段遊等；也鼓勵民眾參加台灣觀巴套裝遊程，響應低碳旅遊且能緩解車潮。

交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處發布訊息，特別推薦3條旅遊路線，其一是達娜文化分享空間推出的「八通關越嶺古道單車體驗」，帶領遊客以自行車漫遊，沉浸山色田園及人文歷史，遊程景點串聯因受地震風災影響於修整後重新開放的玉富自行車道（開放玉里火車站至樂合防汛道路區段）及瓦拉米步道，走訪玉里神社、卓樂天主堂及南安遊客中心。

自駕遊玩的「縱谷瑞穗黃金湯樂活一日遊」及「花東縱谷南段一日遊」，則分別串遊花蓮縣阿美小米文化館、鳳林小鎮、大農大富平地森林園區及瑞穗溫泉，以及台東縣武陵綠色隧道、二層坪水橋、鹿野神社、中興崗哨、山里火車站、山里福音教堂及利吉資訊站等景點。

其他旅遊好去處，地景部分包括大農大富平地森林園區、二層坪水橋、鹿野鄉公所前的迎春花海、富里鄉農會的稻草藝術季及關山米國學校「神喵報稻」彩繪稻田；活動部分則有花蓮縣政府1月17日至2月16日間，於花蓮市日出大道所舉辦的「花蓮太平洋燈會」，及台東縣政府於鐵花新聚落辦理的鐵花燈之祭（極地童話），展期至2月16日止。

縱管處長郭振陵表示，為振興花蓮地區觀光發展，觀光署接續推出台灣好行及台灣觀巴優惠措施，114年1月1日至114年10月31日止，以「電子票證（或行動支付）」搭乘花蓮地區4條台灣好行路線享有免費優惠，以及台灣觀巴花蓮地區套裝行程享1折、其他地區享2人同行1人免費之超值優惠，鼓勵大家春節出遊可選擇搭乘大眾運輸或參加台灣觀巴套裝遊程。

另外，在1月31日前，只要任選「悠遊付」、「街口支付」、「台灣PAY」等3家電子工具其中之一，於瑞穗、安通、知本的特約溫泉旅宿泡湯滿200元起、住宿滿400元起、特約店家消費滿100元起，即可參加縱管處推出的「泡湯集好運-縱谷好湯抽抽樂」活動，就有機會抽中iPhone手機及溫泉旅宿住宿券等諸多好禮。

縱管處表示，為便利遊客掌握旅遊資訊，建置了春節連假疏導專頁，彙整各機關提供的疏運資訊，並於專頁提供「2025年花東縱谷連續假期交通疏導路網圖」摺頁下載，也於各地遊客中心、及花東縱谷各大旅遊景點、火車站、警察局等地點提供紙本摺頁供遊客索取。