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客人300元刮刮樂以為沒中丟路邊！店家見1符號玄機：錯失30倍獎金

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友買了刮刮樂以為沒中隨手亂丟，結果實際上中了9000元。示意圖／AI生成
一名網友買了刮刮樂以為沒中隨手亂丟，結果實際上中了9000元。示意圖／AI生成

過年快到了，許多人會購買刮刮樂試手氣，但刮刮樂中獎規則多，稍不留意即可能與財神爺擦身而過。近日有民眾購買一款「無敵30倍」刮刮樂，以為沒中獎丟在路邊，結果實際上卻是中了「30倍」也就是9000元，超級可惜。

一名彩券行業者在臉書社團《刮刮樂中大獎分享CCCCCCCCC》po出一張300元的「無敵30倍」刮刮樂，表示很多客人在試手氣時常會漏掉這款，很多客人都只對上面的幸運號碼，完全不知道有倍數出來代表有中獎。

「這張是客人以為沒中丢在馬路邊被我撿到的，最後我只好把這張直接投進創世金會的愛心發票箱了」。

仔細瞧上頭的「幸運號碼」分別是「24」、「31」、「09」，而「您的號碼」區域雖然沒有出現吻合的數字，卻刮出了「30倍」的字樣，以及300元的獎額，「30倍」這個數字因為被周圍密密麻麻的數字包圍著，一不小心很容易漏看。

根據刮刮樂最下方的遊戲說明，只要「刮出一個倍數符號，即得該符號對應獎額乘以該倍數之獎金」，換句話說，這張刮刮樂其實中了9000元（30倍乘以300元）。

貼文曝光引發網友討論，有類似經驗的幸運兒留言表示，「只要我有去買，不管有沒有中獎，我都會拿去給店員用電腦掃一下」、「真的，有一次我也遇過，還好有問店員才知道有中」、「我也遇過，都對不上號碼，以為沒中，經過機器嗶才知道中4500，還好沒丟掉，當時還嚇一跳」。

不過也有網友認為，應該要直接換成現金再拿去做公益，「有沒可能創世基金會錯過領獎期限」、「結果創世基金會也以為沒中，然後又丟路邊，無限循環」、「怎麼不用自己的手機，以台灣彩券App刷條碼就可以了？」

春節 蛇年 農曆過年

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