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春節親戚「靈魂拷問」如何應對？ 5個黃金守則接招

聯合新聞網／ 綜合報導
春節期間和家人及親戚團聚，久久未見又得面對親戚們的問候攻勢，來看看有哪些困擾的話題及該如何化解尷尬。示意圖／PAKUTASO
春節期間和家人及親戚團聚，久久未見又得面對親戚們的問候攻勢，來看看有哪些困擾的話題及該如何化解尷尬。示意圖／PAKUTASO

春節期間，不少人會和家人及親戚團聚，久久未見又得面對親戚們的問候攻勢，一起來看看有哪些困擾的話題及該如何化解尷尬，應對各種問題，過年不傷和氣和親戚好好相處。

過年最常被問的5個問題

1.在哪裡工作？薪水多少？有沒有年終？

出社會後，常會被親戚「關心」工作及薪資狀況，可以用謙遜的態度表示，「還過得去」、「夠用就好」來迴避較私人的金錢話題。至於在哪工作，這點可以模糊地從大方向告知行業類別即可。

2.有沒有男女朋友？要不要幫忙介紹？

感情問題也是親戚會問的困擾問題之一，若無對象者，可以把話題丟回給長輩，請人生前輩分享經驗並表示，「要看緣份」、「不急」。若已有對象，可簡單回應，「相處得很愉快」。

3.什麼時候結婚、生小孩？

至於結婚問題，若未有確切計畫，可以適當回應期待，「快了！」、「有在考慮中」、「未來有在規劃」，畢竟未來的事什麼都有可能發生，誰也說不準。

4.考試考得如何？念哪一所學校？什麼科系？

求學中的學生常常會被問到成績問題，春節期間連親戚都會「關心」，除了藉故離開，也可以回應「還有進步空間，謝謝關心」，或反問長輩家中孩子考得如何。

5.還記得我嗎？我從小看你長大耶

久未見面的親戚一見面就說這句話，若不記得難免會有些尷尬，對此，可以反過來稱讚長輩記性好並感謝年幼時的照顧，來延續話題，說不定在對話中會回想起是哪位親戚。

春節團聚吵架傷和氣，因此可以遵守「黃金守則」，穩定情緒、以不變應萬變、含糊帶過和附和、謙虛再謙虛、轉移話題。

春節 蛇年 農曆過年

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