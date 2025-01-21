快訊

天有異象？嘉義6.4強震南部天空驚現「一道白光」 氣象署曝原因

橫店漂泊12年 演員沈凱「1分鐘」爆紅夢一場

川普簽署大量行政命令 美國人民調有支持嗎？

年終運勢大掃除！快丟辦公桌雜物 電腦螢幕放「這位置」運勢大開

時報出版／ 文‧謝沅瑾
生圖為辦公室風水示意圖。圖／AI生成
生圖為辦公室風水示意圖。圖／AI生成

鑽研命理五術四十多年的謝沅瑾老師，將古人的生活智慧結合科學的理論，整理出最貼近現代生活、最萬用的開運農民曆《謝沅瑾蛇年生肖運勢大解析：年年必備全方位開運工具書！》，並以深入淺出的方式、平易近人的文字，親自批算每日宜忌沖煞、財喜貴方與時程吉凶；各年齡各生肖的流年流月，從金錢、事業、桃花、健康等方面解析生肖運勢，輕鬆掌握每日運勢，趨吉避凶。

新年職場如何開運？

好不容易通過面試，謀得一份職務後，除了在工作上努力取得好成績外，辦公室的開運風水也是要注意的，這是一個我們會花費大量時間身處其中的空間，因此，選擇一個適合的位置和布局，可以幫助我們在工作中更加順利和舒適。

⊙辦公位置

對於上班族而言，辦公的位置對於整體的工作環境及表現至關重要。如果有機會能夠挑選，對於工作效率和心理狀態都會帶來正面的影響。例如，選擇靠近自然光和通風良好的地方，座位背後有靠，前無尖角，避免辦公桌直接背對大門或窗戶，這樣的布局能保持辦公室的穩定和平衡。同時，要避免坐在靠近廁所或主要動線的位置，也要遠離可能帶來負面影響的橫梁或尖銳物品。

這些看似微小的安排和調整，會在日常工作中潛移默化地提升整體的工作效率和舒適度，因此，選擇辦公室位置時，考量這些原則不僅有助於個人專注力和工作效能的提升，也能為團隊創造一個更加積極和融洽的工作環境。

⊙桌面擺設

此外，桌面擺設方式也與提升運氣有關，直接影響到工作效率和心情。首先，桌上應盡量避免放置會干擾工作的物品，如過多的飾品或植物、雜物，或不吉利、帶負面象徵的符號，以保持良好氣場和專注力，提升工作效率。

同時也建議將電腦或螢幕放在桌面的左側，右側放置文件和文具，並妥善收藏利器如美工刀和剪刀，以避免意外傷害和負面影響。如果桌面有空間，放置一顆偏向圓形的紫水晶，有助於增強思考能力和提升整體工作效率。

(本文摘錄自《謝沅瑾蛇年生肖運勢大解析：年年必備全方位開運工具書！》，時報出版，未經同意禁止轉載。)
(本文摘錄自《謝沅瑾蛇年生肖運勢大解析：年年必備全方位開運工具書！》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

至於辦公室物品則建議是偏向溫暖、柔和的色調，這樣可以平衡情緒，提升集中力，避免過於刺激或冷淡的色彩影響效率和穩定。

綜合而言，良好的辦公室風水設置能創造積極舒適、有助於工作效率的環境，從而提升個人的自信心和效率。

總結來說，命理、風水和擺設可以作為輔助工具，幫助在心理和環境上創造良好的條件，提升運勢，但最終的成功還是要靠自己的行動。在利用這些方法的同時，不要忽略現實生活中的努力和準備。

(本文摘錄自《謝沅瑾蛇年生肖運勢大解析：年年必備全方位開運工具書！》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

春節 蛇年 辦公室 農曆過年 風水

延伸閱讀

12星座新年開運色這樣穿！幸運色系+幸運水晶「點蛇成金」

春節大掃除「漂白水+鹽酸」恐氯中毒 毒物醫提4點防範

大寒到！「立春前」必丟4物 4生肖蛇年喜納財福

上榜了嗎？2025蛇年運勢最強4星座　巨蟹事事都如意、雙魚財運賺錢但小心亂投資

相關新聞

年終運勢大掃除！快丟辦公桌雜物 電腦螢幕放「這位置」運勢大開

鑽研命理五術四十多年的謝沅瑾老師，將古人的生活智慧結合科學的理論，整理出最貼近現代生活、最萬用的開運農民曆《謝沅瑾蛇年生肖運勢大解析：年年必備全方位開運工具書！》。

垃圾霉運一起丟光！周日「解除日」送窮除病…《聊齋》作者還寫祭窮神文

命理師柯柏成臉書分享，1月26日(週日)也是農曆臘月27日「解除日」，當天最適合大掃除，消災解病。由於今年的過年較早，農民曆上看到其實這天諸事不宜，除了少數的事情之外凡事少取，因而這一天是「解除」日。

台灣燈會桃園登場！周邊商品亮相 創意頸枕超吸睛

2025台灣燈會將在桃園登場，除有豐富的主題燈區展演，桃園市政府今也公布創意周邊商品，包含與知名在地品牌合作的「千塘紀念...

排排排…南門市場湧「貪食蛇」買年貨 店家還沒連假已補貨手軟

周六才是春假連假開始，台北市老字號南門市場買氣已強強滾，知名老店熟食、糕點、現做蛋餃、肉乾等都已大排長龍，店家只得拉起紅...

影／年菜新選擇 低碳蔬食健康又環保

為增加大眾對以植物性飲食為主的年菜，結合永續、健康迎年節，立委洪孟楷、監督施政聯盟召集人陳椒華、台灣永續飲食轉型智庫協會...

注意！過年最常見投資詐欺、購物詐欺手法曝 內政部供5防詐撇步

春節將至，內政部表示，這期間金融交易頻繁、網購需求增加，詐騙集團也蠢蠢欲動；根據統計，春節期間最常見的詐騙手法有投資詐欺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。