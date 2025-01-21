年終運勢大掃除！快丟辦公桌雜物 電腦螢幕放「這位置」運勢大開

新年職場如何開運？

好不容易通過面試，謀得一份職務後，除了在工作上努力取得好成績外，辦公室的開運風水也是要注意的，這是一個我們會花費大量時間身處其中的空間，因此，選擇一個適合的位置和布局，可以幫助我們在工作中更加順利和舒適。

⊙辦公位置

對於上班族而言，辦公的位置對於整體的工作環境及表現至關重要。如果有機會能夠挑選，對於工作效率和心理狀態都會帶來正面的影響。例如，選擇靠近自然光和通風良好的地方，座位背後有靠，前無尖角，避免辦公桌直接背對大門或窗戶，這樣的布局能保持辦公室的穩定和平衡。同時，要避免坐在靠近廁所或主要動線的位置，也要遠離可能帶來負面影響的橫梁或尖銳物品。

這些看似微小的安排和調整，會在日常工作中潛移默化地提升整體的工作效率和舒適度，因此，選擇辦公室位置時，考量這些原則不僅有助於個人專注力和工作效能的提升，也能為團隊創造一個更加積極和融洽的工作環境。

⊙桌面擺設

此外，桌面擺設方式也與提升運氣有關，直接影響到工作效率和心情。首先，桌上應盡量避免放置會干擾工作的物品，如過多的飾品或植物、雜物，或不吉利、帶負面象徵的符號，以保持良好氣場和專注力，提升工作效率。

同時也建議將電腦或螢幕放在桌面的左側，右側放置文件和文具，並妥善收藏利器如美工刀和剪刀，以避免意外傷害和負面影響。如果桌面有空間，放置一顆偏向圓形的紫水晶，有助於增強思考能力和提升整體工作效率。 (本文摘錄自《謝沅瑾蛇年生肖運勢大解析：年年必備全方位開運工具書！》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

至於辦公室物品則建議是偏向溫暖、柔和的色調，這樣可以平衡情緒，提升集中力，避免過於刺激或冷淡的色彩影響效率和穩定。

綜合而言，良好的辦公室風水設置能創造積極舒適、有助於工作效率的環境，從而提升個人的自信心和效率。

總結來說，命理、風水和擺設可以作為輔助工具，幫助在心理和環境上創造良好的條件，提升運勢，但最終的成功還是要靠自己的行動。在利用這些方法的同時，不要忽略現實生活中的努力和準備。

(本文摘錄自《謝沅瑾蛇年生肖運勢大解析：年年必備全方位開運工具書！》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

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