蛇年事業運排行曝！四年級「這生肖」當心老本被騙光

事業最佳前三名

1、一九九○年(79年)庚午馬36歲 男性

今年事業運勢最佳，貴人運旺盛，能夠迎來不少機會。特別是男性朋友，在事業發展上更可說是表現突出。建議把握機會，專注於工作，避免產生感情上的問題，這樣能夠獲得更大的成就。

2、一九六○年 (49年)庚子鼠 66歲

事業表現出色，貴人的支持使得工作方面取得顯著進展，長期努力開始有了回報。建議繼續保持良好的人際關係，這樣有助於事業發展，同時也要謹慎處理財務，避免不必要的風險，以確保一切順利。

3、一九九一年 (80年)辛未羊 35歲

今年的事業運不錯，受到貴人的幫忙，能在工作中獲得發展機會。只要能夠積極把握，充分展現能力，事業上必將有亮眼的表現。保持積極的工作態度，與貴人和同事建立良好的關係，更將有助於自身的持續發展。

事業最差前三名

1、一九五九年 (48年)己亥豬 67歲

今年的事業運勢較差，受到歲破的影響，整體壓力增大，發展面臨困難。即使是已經退休的年紀，也建議保持低調，謹慎應對一切事務，避免參與冒險或高風險投資。穩定的心態與生活方式是保護自身的最佳策略。

2、一九八九年 (78年)己巳蛇 37歲

受到太歲的影響，事業上可能會感受到較大的壓力。這段時間容易遇到各種阻礙，無論是工作中的挑戰還是人際之間的摩擦，都建議要保持冷靜，儘量聽取他人的建議，避免與他人發生衝突，這樣能減少不必要的麻煩。 (本文摘錄自《謝沅瑾蛇年生肖運勢大解析：年年必備全方位開運工具書！》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

3、一九六九年 (58年)己酉雞 57歲

今年儘管有貴人相助，但因小人的影響可能容易遇到挑戰和干擾，導致事業上遇到阻礙，使人感到挫折。切記要謹慎處理與他人的關係，避免產生爭執或衝突。多聽多想，保守行事，這樣能有效減少不必要的負面情緒。

(本文摘錄自《謝沅瑾蛇年生肖運勢大解析：年年必備全方位開運工具書！》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

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