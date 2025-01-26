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命理師預言三生肖蛇年有血光災！尤其「兔1999年出生」注意車關

時報出版／ 文‧謝沅瑾
圖為血光災車禍示意圖。圖/ingimage
圖為血光災車禍示意圖。圖/ingimage

鑽研命理五術四十多年的謝沅瑾老師，將古人的生活智慧結合科學的理論，整理出最貼近現代生活、最萬用的開運農民曆《謝沅瑾蛇年生肖運勢大解析：年年必備全方位開運工具書！》，並以深入淺出的方式、平易近人的文字，親自批算每日宜忌沖煞、財喜貴方與時程吉凶；各年齡各生肖的流年流月，從金錢、事業、桃花、健康等方面解析生肖運勢，輕鬆掌握每日運勢，趨吉避凶。

預防血光意外前三名

1、一九九九年(88年)己卯兔27歲

由於天狗星所帶來的影響，今年需要特別注意安全問題。無論是開車還是騎車，都應該放慢速度，保持冷靜和警覺，避免衝動而行，以確保自己和他人的安全，這樣能有效降低發生意外的風險。

2、一九四九年(38年)己丑牛77歲

今年需留心意外受傷的可能狀況。由於白虎星入宮的關係，建議在日常生活中小心行事，減少參與高風險的活動。也可以到廟裡制白虎、點光明燈，透過這些措施來提升運勢，降低意外發生的機率。

3、一九五九年(48年)己亥豬67歲

受到歲破的影響，今年整體壓力較大，情緒可能容易會有所波動，增加了意外的風險。

建議無論是處理日常事務還是面對突發事件時，都要謹慎，保持冷靜，避免急躁，注意安全，這樣將能夠有效預防不必要的狀況發生。

預防健康問題前三名

1、一九五八年(47年)戊戌狗68歲

今年因為凶星入宮的關係，需要特別注意身體。保持良好的飲食和充足的睡眠，適度運動，能夠增強身體抵抗力，降低風險，避免影響身心。此外，也建議定期進行檢查，依狀況調整保健和生活方式，將有助於維持身心的健康。

2、一九八八年(77年)戊辰龍38歲

(本文摘錄自《謝沅瑾蛇年生肖運勢大解析：年年必備全方位開運工具書！》，時報出版，未經同意禁止轉載。)
(本文摘錄自《謝沅瑾蛇年生肖運勢大解析：年年必備全方位開運工具書！》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

由於病符星的影響，健康狀況可能要多花心思留意。儘管工作機會看似增多了，但健康問題反而可能會成為一個障礙。建議努力之餘也要適時休息，維護健康的生活方式，平衡工作和生活，以保持最佳狀態。

3、一九七九年(68年)己未羊47歲

除了自身的問題，家人的身體狀況也可能也會帶來壓力。建議多關心自己和家人的健康，避免參加高風險活動，保持良好的生活習慣，以減少不必要的狀況。

(本文摘錄自《謝沅瑾蛇年生肖運勢大解析：年年必備全方位開運工具書！》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

春節 生肖 蛇年 農曆過年 運勢

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