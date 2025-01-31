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今年財運最旺、最衰3生肖曝！他破財還遇小人

時報出版／ 文‧謝沅瑾
圖為上班族財運示意圖。圖／AI生成
圖為上班族財運示意圖。圖／AI生成

鑽研命理五術四十多年的謝沅瑾老師，將古人的生活智慧結合科學的理論，整理出最貼近現代生活、最萬用的開運農民曆《謝沅瑾蛇年生肖運勢大解析：年年必備全方位開運工具書！》，並以深入淺出的方式、平易近人的文字，親自批算每日宜忌沖煞、財喜貴方與時程吉凶；各年齡各生肖的流年流月，從金錢、事業、桃花、健康等方面解析生肖運勢，輕鬆掌握每日運勢，趨吉避凶。

財運最佳前三名

1、一九九○年(79年)庚午馬 36歲 男性

財運可說令人稱羨，特別是男性朋友，在事業和貴人運方面都有出色的表現。與他人來往溝通也比較順利，財富累積有顯著提升。記得專注於事業，處理異性的相關問題時要小心謹慎，這樣能進一步提升財運。

2、一九九一年(80年)辛未羊 35歲

今年財運也非常好，受貴人運的幫忙，無論是在工作還是其他方面，都有良好的機會。建議持續保持積極態度，充分利用優勢，不斷累積財富。

3、一九六一年(50年)辛丑牛 65歲

儘管已到退休的年齡，依然有很好的財運。過去努力耕耘所積累的經驗，使得今年有可能獲得一定的財富。當機會來臨時，充分做好評估作業，避開有疑慮的風險，可望透過貴人的協助而獲得財務上的突破。

財運最差前三名

1、一九九八年 (87年)戊寅虎 28歲

財運面臨挑戰，有破財的風險，而且可能遇到小人出沒的狀況。建議減少投資和投機活動，保持穩健的財務管理。只要行事冷靜，心無旁鶩，踏實專注於本業，便能夠有機會將損失降到最低。

2、一九五九年 (48年)己亥豬 67歲

受到歲破影響，財運表現不如預期，容易事與願違，身心壓力增大。最好暫時避免投資，保持平和心態，穩固現有基礎，靜觀其變，以減少損失風險。表現出耐心，將有助於度過這段困難期，迎接下個好運的到來。

(本文摘錄自《謝沅瑾蛇年生肖運勢大解析：年年必備全方位開運工具書！》，時報出版，未經同意禁止轉載。)
(本文摘錄自《謝沅瑾蛇年生肖運勢大解析：年年必備全方位開運工具書！》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

3、一九六八年 (57年)戊申猴 58歲

今年財運不如預期，雖然有貴人相助，但容易因急躁而與他人產生摩擦，影響人際關係。建議保持冷靜，切勿與人爭執，以避免不必要的財務損失。專注於穩健的理財策略，降低風險，為未來的機會做好準備。

(本文摘錄自《謝沅瑾蛇年生肖運勢大解析：年年必備全方位開運工具書！》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

春節 生肖 蛇年 農曆過年

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