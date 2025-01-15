中橫便道因應農曆春節連續假期返鄉需求 將增開通行班次
公路局中區養護工程分局表示，農曆春節連續假期是重要民俗團圓節日，為利大梨山居民在外工作家人及學子能如期返鄉團聚，將自1月24日至2月3日，中橫便道將由原開放3個時段增加為5個時段通行，中橫便道仍僅限原可通行中橫便道的5種對象。
中橫便道春節開放時段包括上午7時、10時、中午12時及下午2時、4時30分，2月4日恢復為3時段開放，即上午7時、中午12時及下午4時30分，如遇天候狀況不佳或下雨、地震等因素，即封閉道路禁止通行。
公路局表示，中橫便道仍屬落石高風險路段，如遇天候狀況不佳或下雨、地震等因素，即封閉道路禁止通行；通行期間，請注意車前狀況並與前車保持適當距離及請開啟頭燈，以維安全。
通行中橫便道仍僅限原可通行中橫便道5種對象，包括梨山居民往返、工程維修、急難救助、學術研究及公務通行，一般民眾僅可透過豐原客運網頁預約865號公車搭乘，不可自行開車通過。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言