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中橫便道因應農曆春節連續假期返鄉需求 將增開通行班次

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
中橫便道因應農曆春節連續假期返鄉需求，將增開通行班次。記者游振昇／攝影
中橫便道因應農曆春節連續假期返鄉需求，將增開通行班次。記者游振昇／攝影

公路局中區養護工程分局表示，農曆春節連續假期是重要民俗團圓節日，為利大梨山居民在外工作家人及學子能如期返鄉團聚，將自1月24日至2月3日，中橫便道將由原開放3個時段增加為5個時段通行，中橫便道仍僅限原可通行中橫便道的5種對象。

中橫便道春節開放時段包括上午7時、10時、中午12時及下午2時、4時30分，2月4日恢復為3時段開放，即上午7時、中午12時及下午4時30分，如遇天候狀況不佳或下雨、地震等因素，即封閉道路禁止通行。

公路局表示，中橫便道仍屬落石高風險路段，如遇天候狀況不佳或下雨、地震等因素，即封閉道路禁止通行；通行期間，請注意車前狀況並與前車保持適當距離及請開啟頭燈，以維安全。

通行中橫便道仍僅限原可通行中橫便道5種對象，包括梨山居民往返、工程維修、急難救助、學術研究及公務通行，一般民眾僅可透過豐原客運網頁預約865號公車搭乘，不可自行開車通過。

中橫便道因應農曆春節連續假期返鄉需求，將增開通行班次。記者游振昇／攝影
中橫便道因應農曆春節連續假期返鄉需求，將增開通行班次。記者游振昇／攝影

春節 蛇年 農曆過年

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