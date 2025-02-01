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開工日有學問！「這生肖」老闆避開年初六…當心沖煞到
民國一一四年開工開市吉日
無論是大企業或小公司，在農曆年後選擇一個好的開工開市佳日良辰，可借天地正氣之勢，納祥接福，化解潛在凶煞，消弭小人阻礙，更可接引喜神、財神等吉神，此舉不僅順應天時，更可凝聚企業向心力、讓公司上下一心，助企業起步順遂、根基穩固、鴻圖大展、事業昌盛！
挑選公司開工開市吉日吉時的要點
① 擇吉日：查閱農民曆或通書，選擇適合開工開市的吉日，並注意避開凶日、沖煞日等。
② 避免吉日相沖：查詢當日的干支，避開與公司行號主要負責人生辰八字相沖的日子。如果是經營實體店面，店長的生辰八字也須避開。
③ 擇吉時：除了吉日外，最好還能選擇當日的登貴吉時或吉時來開工。
④ 避免吉時相沖：查詢吉時的干支，避開與公司行號主要負責人生辰八字相沖的時辰。如果是經營實體店面，店長的生辰八字也須避開。
⑤ 避開特殊日：例如月破、孤辰、寡宿等傳統認為不吉利的日子。
⑥ 結合實際：考慮實際情況，例如週末、節假日是否適合。
結合以上所有要點，即可挑選出最適合企業或公司的開工開市吉日吉時，為了節省大家的時間，我依據通書彙整出民國一一四年開工開市吉日吉時表，只要沒有日沖生肖或時沖生肖的歲數，即可參考使用。
如以上日子和時辰不適合，也可參考挑選開工開市吉日吉時的要點，自行選擇適當的時間開工。如有相關問題，建議還是尋找專業老師協助喔！
(本文摘錄自《2025開運大預言＆靈蛇年開運農民曆》，時報出版，未經同意禁止轉載。)
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