三生肖是蛇年超級幸運兒！狗旺旺來、他眾星拱月

各位親愛的朋友們，我們即將邁入靈蛇起舞、生機盎然的蛇年，究竟哪些生肖將一鳴驚人、步步高升？又有哪些生肖須低調沉潛、謹慎行事？讓我為大家一一解析，看看在這個充滿機遇與變化的年度，大家該如何趨吉避凶、大展鴻圖！

蛇年幸運兒的前三名生肖分別為屬「狗」、「猴」、「龍」的朋友們！去年犯太歲的狗朋友，將在新的一年時來運轉、鴻運當頭，可喜可賀！吉星高照又逢六合的猴朋友，可說是眾星拱月，好運勢不可當！龍朋友在蛇年各方運勢都名列前茅，有機會收穫滿滿，前程似錦！其餘生肖排名較前面的朋友們，只要在新的一年把握機會、用正向的態度迎接新挑戰，定能在蛇年一帆風順、創造亮眼的成績！

在此，我也要特別勉勵那些生肖排名較後面的朋友們，千萬不要灰心喪志。雖然凶星的影響不容小覷，但在逆境中亦暗藏契機，只要審時度勢、靈活變通，定能化險為夷！我在書中詳細闡述了各種化解凶星、轉危為安的方法，只要跟隨指引，必能開創嶄新局面！

雨揚老師開運小叮嚀

生肖虎、蛇、猴、豬：安奉太歲，點燈祈福

二○二五乙巳蛇年由太歲值神吳遂星君來掌管人間的吉凶禍福，太歲位在東南方，歲破位在西北方。若個人生肖與值年太歲相沖犯者，須於年初之際安奉太歲，以祈求身體安康、行事順遂。

蛇年沖犯太歲的生肖分別是：「蛇」坐犯太歲、「豬」正沖太歲、「虎」與「猴」偏沖太歲。上述生肖今年的運勢恐怕有較大的起伏，容易出現波折與挑戰。為求化凶解厄，不妨於農曆正月十五日前擇吉日至廟宇安奉太歲，祈求一年平安。 (本文摘錄自《2025開運大預言＆靈蛇年開運農民曆》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

此外，平日亦可隨身攜帶護身符，並多行善舉，以化解劫難。歲末時，別忘了在農曆十二月廿四日的早晨向神明酬謝，感謝太歲星君一年的庇佑喔！

最後，再次溫馨提醒，詭譎多變的靈蛇之年是每個人施展才智、大顯身手的大好時機！無論排名好壞，我們都要以積極樂觀的心態迎接新的一年；無論吉凶，我們都要沉著應對，相信陰霾總會散去，陽光終會到來！祝福各位在蛇年心想事成、萬事如意，讓我們一同共創美好未來！

現代人生活忙碌，線上安太歲、點燈服務的效果其實和我們親自到廟宇祈福一樣靈驗。心誠則靈，相信大家必能享太歲庇佑，度過平安吉祥的一年。

(本文摘錄自《2025開運大預言＆靈蛇年開運農民曆》，時報出版，未經同意禁止轉載。)