春節將至 90條中長程客運路線加碼6折優惠

春節將至，民眾有返鄉團圓及出遊踏青需求，屏東監理站整理公共運輸優惠措施，讓民眾優惠票價搭客運遊台灣。過往連續假期國道客運票價優惠為85折，但這次春節期間有90條中長程優惠路線，擴大加碼6折優惠。

今年春節連假，自1月24日至2月2日，公路局結合12家國道客運業者90條中長程優惠路線，擴大加碼6折優惠，鼓勵民眾搭乘。屏東監理站長羅振瑞表示，春節期間民眾可多加利用公共運輸工具，減少道路阻塞並節能減碳，可利用「iBus_公路客運」APP查詢國道客運、公路客運及部分縣市客運班車資訊。