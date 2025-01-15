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春節將至 90條中長程客運路線加碼6折優惠

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
春節將至，民眾有返鄉團圓及出遊踏青需求。圖／屏東監理站提供
春節將至，民眾有返鄉團圓及出遊踏青需求。圖／屏東監理站提供

春節將至，民眾有返鄉團圓及出遊踏青需求，屏東監理站整理公共運輸優惠措施，讓民眾優惠票價搭客運遊台灣。過往連續假期國道客運票價優惠為85折，但這次春節期間有90條中長程優惠路線，擴大加碼6折優惠。

今年春節連假，自1月24日至2月2日，公路局結合12家國道客運業者90條中長程優惠路線，擴大加碼6折優惠，鼓勵民眾搭乘。屏東監理站長羅振瑞表示，春節期間民眾可多加利用公共運輸工具，減少道路阻塞並節能減碳，可利用「iBus_公路客運」APP查詢國道客運、公路客運及部分縣市客運班車資訊。

另外連假期間，除了搭乘國道客運、台鐵與高鐵，10小時內以電子票證轉乘在地客運享一段票或基本里程免費優惠，還新增75條指定幸福巴士免費搭乘。另外東部地區還加碼在地有腳租賃優惠與四人同行一人免費（擇一），民眾可多加利用。詳細優惠路線請參考公路局網站。

今年春節連假有搭乘客運享優惠。圖／屏東監理站提供
今年春節連假有搭乘客運享優惠。圖／屏東監理站提供

春節 蛇年 農曆過年

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