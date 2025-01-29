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想拿紅包不能叫錯！過年必讀「親戚稱謂」寶典 1圖秒懂誰是誰
農曆春節也是家族親戚齊聚拜年的日子，但難免會遇到「叫不出稱謂」的長輩，如果叫錯人場面更是尷尬。聯合新聞網整理，過年必讀的「親戚稱謂」寶典，教你迅速辨識誰是誰。
家族關係圖
如何分辨堂哥／堂姊、表哥／表姊？
只要是爸爸的哥哥或弟弟的小孩，統稱為「堂」；爸爸的姊姊或妹妹統稱為「表」。而媽媽的兄弟姊妹的小孩全部都統稱為「表」。
幾個容易因為太久沒見，而遺忘的長輩稱謂：
祖父的哥哥⮕伯公、伯公的妻子⮕伯婆
祖父的弟弟⮕叔公、叔公的妻子⮕叔婆、嬸婆
祖父的姊姊⮕姑婆、姑婆的丈夫⮕姑丈公、丈公
祖母的兄弟⮕舅公、舅公的妻子⮕舅婆、妗婆
祖母的姊妹⮕姨婆、姨婆的丈夫⮕姨丈公、姨公
外公的哥哥⮕外伯公、外伯公的妻子⮕外姆婆
外公的弟弟⮕外叔公、外叔公的妻子⮕外嬸婆
外公的姊妹⮕外姑婆、外姑婆的丈夫⮕外丈公
外婆的兄弟⮕外舅公、外舅公的妻子⮕外舅婆、外妗婆
外婆的姊妹⮕外姨婆、外姨婆的丈夫⮕外姨丈公、外姨公
親戚計算機
若是還有不知道怎麼稱呼的遠房親戚，別緊張！可以下載「三姑六婆-親戚稱呼計算機」App，利用螢幕上的稱謂按鈕，輕鬆就能得到答案。另外，也有「親戚稱呼計算機」網頁版，下方更羅列「稱呼大全」，讓你不用擔心發生叫錯人的尷尬事件。
⮕APP：下載iOS版|下載Android版
⮕網頁版：https://www.ifreesite.com/kinship/
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