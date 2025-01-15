除舊佈新、迎蛇年好運！最佳大掃除時間與方位曝光 選錯日子恐掃走財運

2025年蛇年將至，想要家中除舊佈新、迎接吉祥氣場？一場符合習俗的大掃除至關重要！選對掃除的時間和方位，不僅能趕走過去的霉運，還能吸引新年的財氣與好事降臨。以下是科技紫微網專為蛇年準備的掃除指南，幫你輕鬆掌握最佳掃除方法，開啟一整年的好運氣！

➣ 最佳掃除時間

1、送神日（農曆十二月廿四，2025年1月23日）

送神的日子，也是大掃除的理想時機。這天打掃能徹底清除舊年的陰霾，象徵迎來新年的平安和順利。

2、農曆十二月廿五至廿七（2025年1月24日至1月26日）

這幾天適合進行全屋大掃除，特別是清理容易堆積雜物的角落，讓家中氣場流通更順暢。

3、除夕前一天（農曆十二月廿八，2025年1月27日）

若時間有限，可以選在這天進行最後整理，但避免過於勞累，保持好心情迎接除夕的到來。

重要提醒：農曆正月期間（初一至初五）避免掃地，避免「掃走財運」。

➣ 最佳掃除方位與佈局秘訣

圖片來源：科技紫微網

1、西南方：流年大財位

象徵：這是2025旺財與投資成功的方位。2025年西南方飛入左輔星，左輔星有「鴻運星」與「財帛星」之稱，是這一年家中財富能量的核心。

佈局建議：

➤擺放招財貓或金蟾蜍，象徵穩定的工作財與豐厚的收入。

➤擺放聚寶盆，並在盆內加入黃水晶碎石與五色石（綠、紅、白、黃、黑），形成財氣循環，催旺富貴吉運。

➤掃除時，清理雜物並保持該區域乾淨整潔，有助於聚財生旺。

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2、東方：旺家運招喜氣

象徵：這是2025喜慶、人緣與家庭和睦的方位。2025年東方飛入右弼星，是提升人際運和促進好事降臨的重要區域。

佈局建議：

➤擺放粉色水晶，能增強桃花運和個人魅力，有助於促進婚嫁、生育與貴人助力。

➤確保該區域明亮整潔，讓喜氣和貴人氣場自由流動，提升家庭和諧與事業運。

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3、東南方：旺升職招桃花

象徵：這是2025助升官加薪與職場人際的方位。2025年東南方飛入貪狼星，是提升職場表現與吸引貴人助力的重要位置。

佈局建議：

➤擺放金貔貅或金蟾蜍，能穩固財運並帶來事業好兆頭。

➤搭配紫水晶和粉水晶，讓人際關係更圓融，事業更順利。

➤避免該區域堆放過多雜物，清理後擺放吉祥物以助好運。

➣ 除厄接好運的掃除技巧

1、由內而外，從上到下

掃除應從屋內開始，逐步往外進行，象徵將負能量趕出門外。同時清掃時從上往下進行，避免重複打掃浪費力氣。

2、角落除塵：用乾淨布或掃帚

房間的四個角落容易堆積舊能量，使用新的掃帚或抹布清理，象徵徹底清除晦氣。

3、門窗擦亮，光明入家

門窗是家庭的進出口，擦拭乾淨能讓陽光與正能量更容易進入，驅散陰霾，迎接新年好運。

4、焚香淨化，全家平安

掃除結束後，可焚燒沉香或檀香，幫助穩定氣場，提升整個家的和諧氛圍。

用掃除開啟蛇年的好運氣

掌握習俗與方位秘訣，大掃除不再只是清理，還是為家庭注入新能量的重要儀式。趕緊空出時間來大掃除吧！按照科技紫微網的方法，讓2025蛇年從家裡每個角落開始好運滿滿！

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