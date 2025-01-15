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福袋陷阱？買過年福袋拿到「聖誕版」…抽獎券過期她超傻眼

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友買過年福袋，回家拿出抽獎券卻發現是「聖誕福袋」。圖／ingimage
一名女網友買過年福袋，回家拿出抽獎券卻發現是「聖誕福袋」。圖／ingimage

鄰近過年許多店家會推出「福袋」，藉此來吸引顧客。一名女網友發文爆料，她買7-ELEVEN的過年福袋，回家拿出抽獎券卻發現是「聖誕福袋」，質問店員卻回答：「我們的客人都會知道」，讓她十分傻眼。

一名女網友在Dcard發文，表示她近日跟家人去7-ELEVEN買過年福袋，進店門店員就表示福袋放在角落，她挑了一個999元的火鍋鍋具，結帳時店員表示福袋裡面只有一張抽獎券。

原PO表示，回家後拿出抽獎券，卻赫然發現上面寫著「聖誕福袋」，她隨即用程式登入，結果一直顯示「序號錯誤」或「已經登入」，去詢問店員時，店員表示這確實是聖誕福袋時間已經過了，並且以為「客人都會知道」，讓原PO相當傻眼，表示兩種福袋放在一起，外觀也沒差別，根本看不出來。

此文一出，不少網友認為可以投訴，「這應該違反消費者權益了吧？內有過期的抽獎券還販售。福袋裡面有什麼都不意外，但抽獎券是必要的內容物吧？除非1/13那時還可以兌換，那就有爭議了」、「我覺得可以投訴」、「公司有發公告，如果有賣聖誕福袋的店家要貼pop告知客人裡面的抽獎券已過期，看店家有沒有貼，沒有的話可以投訴」、「客訴了啦，直接客服電話處理」。

不過也有網友認為福袋放一起是沒地方擺，店員也不知道抽獎的期限，「店家這樣擺也是因為沒位置吧，我猜這間店的人可能根本不知道抽獎券登錄的期限到什麼時候，店長也沒跟底下的人說，只覺得福袋內容物長的好好地就能賣」。

春節 福袋 蛇年 超商 農曆過年

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