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除夕拜拜必看！天公、祖先、地基主供品不同 一文讓你不再霧煞煞

聯合新聞網／ 綜合報導
過年大採購除了要買年菜和探親訪友時的禮物，拜拜要用的供品也是一大重點。圖／ingimage
過年大採購除了要買年菜和探親訪友時的禮物，拜拜要用的供品也是一大重點。圖／ingimage

過年大採購除了要買年菜和探親訪友時的禮物，拜拜要用的供品也是一大重點。如果要從頭開始購置拜拜所需的供品，相信許多年輕的朋友是一頭霧水。本文盤點了過年拜拜時必不可少的供品，讓你準備起來不再霧煞煞。

過年拜拜以除夕為主，而除夕的拜拜又分為拜天公、拜地基主以及拜祖先。

拜天公

拜天公一般從除夕的子時開始，午時之前完成，也就是從除夕前一天（小年夜）晚上11點到凌晨1點開始，在中午之前完成。

拜天公的供品主要有：

１、三牲

三牲示意圖。圖／家樂福提供
三牲示意圖。圖／家樂福提供

古時拜拜常用雞、豬、魚、牛、羊五牲，現在一般簡化為雞、豬、魚三牲。三牲中的雞也可以使用鴨、鵝代替。家中如有人吃素，也可使用素三牲，現在市面上常常能見到使用蒟蒻或是麵食製作的素三牲。

２、水果

橘子是拜拜時常見的供品。圖／ingimage
橘子是拜拜時常見的供品。圖／ingimage

有的人習慣拜四果，象徵著四季，也有人習慣拜五果，代表五福臨門，兩種方式皆可。在水果種類的選擇上，較為常見的有蘋果（平安）、橘子（大吉大利）、鳳梨（旺來）、香蕉（招財）、柿子（事事如意）。

３、糖果

拜天公一般會拜六種糖果，可以用冬瓜糖、花生糖、牛軋糖、三色軟糖等過年期間常見的糖果，也可以使用開心果、瓜子等堅果類。除了象徵「呷甜甜過好年」外，拜糖果也是希望神明回天庭稟報狀況時，能夠多講好話。

４、糕點

紅糖發糕示意圖。圖／聯合報系資料照
紅糖發糕示意圖。圖／聯合報系資料照

過年時有許多具有吉祥意義的糕點，如象徵「年年高」的年糕以及預兆「新春發大財」的發糕，都是祈求來年能有好運氣。

５、清茶三杯

民間有說法是這三杯茶代表「天清」、「地寧」和「人安」，祈求國泰民安、風調雨順、百姓安居樂業。

除了上述供品，拜天公時還有專用的金紙「天公金」，要注意不要用錯。

有的家庭也會在大年初一和大年初九這兩天祭拜天公。大年初一拜天公稱為「賀正」，是向上天拜年，希望來年能繼續得到上天的保佑。大年初九則相傳為天公的生日，傳說玉皇大帝會在這天返回天宮，在這天向天公祈福可以獲得整年的好運。

拜地基主

拜地基主一般是在除夕的中午12點到下午3點之間，拜地基主並不需要準備太豐盛的供品，主要有：

１、日常飯菜

雞腿便當示意圖。圖／ingimage
雞腿便當示意圖。圖／ingimage

拜地基主時一般會選擇使用日常的飯菜，如白飯、雞腿、焢肉、滷蛋以及青菜，有些家庭也會選擇直接拜便當，只要有菜有肉即可。

要注意，拜地基主時的碗筷要準備兩副，用於祭拜地基主公和地基主婆。

２、水果

水果種類的選擇可與拜天公時相同，一般會拜3或5種水果。

３、茶或酒

三杯清茶或酒。

拜地基主要焚燒金紙前，請記得在香燒到剩三分之一時擲筊問地基主是否享用完畢，直到擲出聖杯得到地基主同意後，才可以收拾供品並開始燒金紙。

拜家中祖先

拜祖先一般在除夕傍晚4點左右開始，拜完就是大家最期待的吃年夜飯環節了。在拜祖先時，供品一般就是早上拜天公時的供品，再加上晚上準備吃的團圓飯，雞鴨、火鍋、年糕都可以。當然，一樣需要奉上三杯清茶或酒。下面是一些基本菜色：

1、糕和粿

蘿蔔糕示意圖。圖／聯合報系資料照
蘿蔔糕示意圖。圖／聯合報系資料照

拜祖先時，各式糕和粿是供桌上的常客，如蘿蔔糕，取台語「菜頭」的諧音，希望能為來年帶來好彩頭。

2、長年菜

長年菜示意圖。圖／聯合報系資料照
長年菜示意圖。圖／聯合報系資料照

長年菜就是芥菜，台語唸做刈菜。在料理長年菜時需注意不要切斷，吃的時候不橫食、不咬斷，以期長長久久、福壽綿延。

3、魚

白鯧魚有繁榮昌盛的寓意，因此常常出現在過年的餐桌上。聯合報系資料照片
白鯧魚有繁榮昌盛的寓意，因此常常出現在過年的餐桌上。聯合報系資料照片

年菜當然少不了魚，其中白鯧魚因為有繁榮昌盛的寓意，更是受到歡迎。拜拜結束吃團圓飯時，要記得留下一些，以求年年有餘，希望新年能財富有餘。

此外還有初二拜土地公和初四迎神，基本上也是準備三牲五果、茶酒、發糕等供品。但是初四可以多準備甜湯圓、甜茶水，因為相傳財神喜歡吃甜食

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

春節 蛇年 農曆過年

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