2025開運祕法大公開！5妙招催旺整年運勢 這點做錯小心財運倒光

2025農曆新年到來，正是準備開運布局，為自己打造新年新氣象的好時機。今年適逢乙巳蛇年，「木」、「火」都是重要開運元素，民眾除了能透過大掃除、貼春聯、放鞭炮等傳統儀式討好彩頭，命理師也分享不少簡單的開運妙招，讓2025好運財運都加倍，運勢一路旺整年。

針對去年運勢不順、急需開運換氣的民眾，命理師柯柏成分享過一項道家開運祕法，那就是透過「烤橘子皮」來除夕換氣。民眾只需拿打火機火烤橘子皮至冒出白煙，接著放進容器（銅器尤佳）繞著家中四處走動，讓橘子香氣能充分飄散至各個角落即可。

這招簡單的開運方式特別適合在外租屋者，整個屋子的氣都會煥然一新，且不僅過年期間適用，日後若感到運勢不順，仍可以在每個節氣烤橘子皮，直到自身感覺運勢有所起色或是病況漸佳為止。另外，柯柏成提醒，橘子皮雖是中藥材，但換氣要用新鮮橘子皮，不可使用風乾加工後的陳皮。

封印開運法：封印印鑑

道家除了除夕換氣，還有一招封印開運法。民眾可在除夕前三天內把印章清洗乾淨，接著用紅布或紅紙包起來，有印章盒的也可直接放進盒內，此舉即為封印印鑑，直到正月初五財神生日當天再開封重新使用。這是極為簡單的轉運方法，有助於頻遇小人、財運不佳的民眾開運。

開工紅包催好運

春節結束返回公司上班時，員工傳統上會收到開工紅包，柯柏成曾分享，開工紅包是「催旺運氣」的好物品，民眾可在紅包袋外寫下與事業有關的願望或格言，學生則可改寫具體的學業期望，接著將紅包袋放在能完全遮蓋的位置，例如辦公室桌墊下、電話機下或抽屜裡，切記不可過於招搖。若是辦公室環境不適合，也可以放在家中書桌、床頭櫃上右前方或枕頭套裡，催旺一整年好財運。

但沒有開工紅包的民眾也不用擔心，自選一個喜歡的紅包袋一樣能夠拿來開運。命理師楊登嵙便分享，「木」、「火」是乙巳蛇年的開運元素，而紅色屬火、3跟8的易經數理則為「木」能量，因此可以準備兩個開運紅包，一個放入3顆紅豆，另一個放入8顆紅豆，接著將紅包分別放入左右口袋中，或是一起放進錢包、皮包中，便是簡易的隨身開運紅包，讓新年好運一直來。

至於開運紅包中的現金如何處置，柯柏成建議，最好等過完元宵節（2/12）再取出，空紅包袋則可以繼續放著催運，一直到下次除夕前再回收。楊登嵙表示，現金也可以在元宵節後存銀行當錢母，並提醒民眾若曾跟廟宇求過錢母，切記不可將舊錢母賣給別人，或是放在汙穢不淨之處，例如地上、廁所、房間，此舉視同對神明不敬，反而會破財。

燈火通明迎好運

在春節傳統習俗中，由於年獸懼怕明亮燈火，因此從除夕當天入夜後開始，人們會將家中所有能照明的燈打開，包含沙發底下、床底下等家具間的隙縫，也建議盡可能以手電筒照射一遍，象徵驅趕往年晦氣與壞運，讓新的一年前途光明、平安好運。

穿對衣服助開運

傳統上，過年期間要穿新衣換新運，不少人會選擇喜慶的紅色系衣物，象徵紅紅火火。不過，今年適逢乙巳青蛇年，楊登嵙便建議，由於乙五行是木，木可以生火，因此除了代表「火」的紅色系服飾，也能選擇「木」相關的開運色系，例如綠色、蘋果色、橄欖色、墨綠色等。

此外，新年除了穿新衣，同時也是打理個人門面的好時候。眉毛與痣跟整張臉的氣象息息相關，臉上若有雜毛恐會有損精氣神，連帶影響整體運勢，建議民眾可適時修剪保持清爽乾淨，並趁這時候除去臉上壞痣求開運。

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