青蛇年整體運勢…36歲屬馬第1旺、這3位壓力大衰爆

整體運勢最佳前三名

1、一九九○年(79年)庚午馬 36歲

整體表現非常好，吉星高照，貴人運強。無論在哪個領域，都能遇到有利的幫助和支持，使得事業發展順利。特別是在工作上，表現尤為突出，只要保持冷靜，與異性有關的問題都能審慎處理，運勢會非常理想。

2、一九九一年(80年)辛未羊 35歲

今年貴人運強，能夠感受到身邊的助力。特別在事業和工作中，會得到明顯的支持和引導，整體表現優秀。除了專注事業，也要關心家人的需求，保持生活平衡。

3、一九六一年(50年)辛丑牛 65歲

運勢表現亮眼。貴人運強，財運也有提升。除了享受這些優勢外，仍需對周遭細節多加注意，以免突發狀況造成影響。總體來說機會增多，但要小心預防意外。

整體運勢最差前三名

1、一九五九年 (48年)己亥豬 67歲

受到歲破的衝擊，整體運勢受到挑戰。工作壓力和身心狀況會有較大影響，感覺做事情會有些綁手綁腳。建議持續保持平常心，注重情緒管理。如果能在正月十五之前去廟裡安太歲，對改善運勢有一定的幫助。

2、一九八九年 (78年)己巳蛇 37歲

由於犯太歲的緣故，心理上和許多方面的外在壓力會較大，容易感到身心俱疲。建議保持低調，避免急於出頭。無論在事業、財運方面，都要謹慎思考後再做決定。如果能配合安太歲，將會對運勢有所改善。 (本文摘錄自《謝沅瑾蛇年生肖運勢大解析：年年必備全方位開運工具書！》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

3、一九九八年 (87年)戊寅虎 28歲

今年需特別留意人際摩擦和金錢損失的問題。無論是投資還是溝通，都應多加小心，避免因為判斷錯誤而造成損失。小人問題也可能增加，因此建議保持冷靜，放慢步調，謹慎處理每一件事，以保障平安。

(本文摘錄自《謝沅瑾蛇年生肖運勢大解析：年年必備全方位開運工具書！》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

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