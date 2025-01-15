農曆春節「線上點燈」商機爆發！業者曝求姻緣、財運推薦廟宇

伴隨農曆新年即將到來，光明燈、太歲燈、平安燈等傳統祈福點燈儀式也跟著活絡，然而2020年以後因為新冠疫情影響，民眾生活習慣也從宮廟點燈，轉移為線上點燈。根據專營線上點燈業者的數據來看，2024年點燈業績翻倍成長，除了有三大電信平台的加持外，還做對了什麼？

即將踏入農曆新年，許多信眾會選擇在新年期間前往廟宇點上一盞平安燈、太歲燈亦或是光明燈，為未來新的一年祈福。

熱門的大廟常因點燈人潮而擠得水洩不通，又或距離遙遠難以前往特定廟宇祈福，業者瞄準廟宇科儀的龐大線上商機，讓原本需要親臨現場的儀式，轉變成可在線上完成點燈、消災解厄等儀式。其中，新薪網元科技股份有限公司（保必保庇線上宮廟）就專注提供這樣的線上服務。

2021年台灣深陷疫情所困，新薪網元與台中大甲鎮瀾宮開啟合作，協助架設線上平台，讓不方便前來的信徒透過線上的方式遠端點燈，後來更進一步與遠傳、台灣大哥大、中華電信等電信業者合作。

鎮瀾宮是國人線上祈福的最愛

新薪網元科技股份有限公司數位應用部經理曾盛德表示，在開始線上點燈業務之初，許多民眾覺得是詐騙，也讓推廣變得相當不容易，但是，2023年開始有愈來愈多的信徒接受線上點燈。

曾盛德表示，藉由與電信商合作，一方面信徒可以透過電信帳單代收點燈費用，另方面等同於有電信商的背書及宣傳，有助於線上點燈服務推廣。目前新薪網元科技相繼與台灣十數間知名宮廟合作，2024年與鎮瀾宮展開線上點燈服務，就為公司帶來逾800萬元的業績。

過去，傳統到廟宇點燈的形式，必須親自到場，但是現在有了線上點燈服務，讓信眾不用因距離、交通等問題受到限制，曾盛德說，甚至還有其他如馬來西亞等國家的華人，因慕名台灣的知名廟宇，所以透過平台點了鎮瀾宮、天后宮等廟宇的平安燈、財神燈等。

圖擷自遠見雜誌

哪些人對線上祈福最踴躍呢？曾盛德表示，從用戶的年齡層來看，30到55歲約佔了六成之多，但是，也有兩成用戶為20到30歲的年輕族群，顯見有不少年輕人透過不同的方式參與宗教事務。

再從性別數據觀察，男女比例各佔一半，但點燈種類卻不相同。女性通常選擇點平安燈、福壽燈等祈求健康平安的燈，男性則偏愛祈求招財的財神燈、事業發展的光明燈等。

另外，除了點燈外，在保必保庇平台上，也可以線上參加包括消災解厄的祈福法會、補財庫、寄送平安符等服務，這也讓許多廟宇，透過線上方式不僅增加年輕族群間的影響力、拓展新客群，同時也為廟宇增加新的收益來源。

斗六五路財神廟「寵物平安燈」全台獨有

不過，若信眾選擇線上點燈或進行其他補財庫、消災解厄等宗教科儀儀式時，由於未親臨現場，難免心中會有不踏實的感覺，曾盛德說，透過線上點燈都會得到一組編號，因此，信徒可以在點燈的廟宇中找到實體的燈，而所謂「心誠則靈」，也建議信眾若以線上的方式點燈後，可以另外找時間到廟裡走走。

不同的廟宇所祀奉的主神並不相同，因此祈願的面向也有所不同，曾盛德提到，像是斗六的五路財神廟除了可以求「偏財」外，還有全台獨有的「寵物平安燈」，可以為家中毛小孩祈福，想求財則可以考慮武德宮或是威天宮。另外，想覓得良緣則有台南正統鹿耳門聖母廟的姻緣燈，在官場上求得仕途順遂則推薦鎮瀾宮及福興宮的文昌燈。

對於線上點燈、祈福，曾德盛強調「心誠則靈」，甚至還有不少企業客戶的大老闆替員工點燈，變成「員工福利」之一，而透過科技化的方式，無論用戶身處何地，都能簡單方便地在線上完成，而在即將到來的農曆春節，若不想到廟裡大排長龍，也可以試試以線上的方式，為未來新的金蛇年增加一些宗教儀式帶來庇佑與祝福。

（本文出自2025.01.13《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）