包紅包有眉角！忌諱數字、收發禮儀 「12大禁忌」誤踩恐破財

農曆新年將至，過年包紅包給長輩、晚輩，和親友團聚拜年，是華人的傳統習俗。紅色代表喜氣、好運，在紅包袋裡裝現金，象徵財旺好運到，有發財富貴之意，不過紅包怎麼包，也是有些禁忌、禮俗，民眾在包紅包前可要多留意，聯合新聞網整理過年包紅包的「12大禁忌」，帶領讀者一同避免破財。

一、包紅包要用新鈔

領紅包象徵新的一年煥然一新，但若用「舊鈔票」包紅包，則代表喜氣、財氣已過或減弱了。

二、紅包袋要用新的

拿別人包過的紅包袋再包給別人，如同這個紅包袋的好運已經被拿走；更不能拿過期的紅包袋，若是非當年份的生肖圖案，那更是糗大了。

三、包紅包別把錢摺起來

把摺起來的錢放進紅包袋，如同將財運、好運對折，財運阻滯不順暢。

四、紅包袋不要封口

過年紅包袋請勿用膠水封口，為讓財氣得以流通，否則財氣就會被封掉了，但在婚禮上的紅包或葬禮上的白包，都是可以封口的，因為代表只會給一次的意思。

五、金額要雙數

所謂好事成雙，數字2、6、8，2代表福祿雙喜、6是六六大順、8則是諧音跟「發」近似，象徵發財，但千萬不能包數字4，因為4諧音與「死」相近，非常不吉利；另外也不能包單數，因為「單數」被視為是孤單的數字，通常在喪禮才會包單數。也絕對不能送空的紅包袋，這不但是詛咒對方空空如也，更是不吉祥的象徵。

六、包給長輩的紅包要逐年增加

長輩包給晚輩的紅包稱「壓歲錢」，晚輩包給長輩的則稱「添歲錢」，意思是祝福長者能夠長命百歲。切記要遵守一個原則，包給長輩的紅包金額，一定要一年比一年多，代表對長輩的祝福越來越多，寧可與去年打平也不要縮水，最好能夠年年增加。

七、包給晚輩的金額要一致

若對方知道自己的紅包比兄弟姊妹少，一定會懷疑父母長輩偏心，包紅包要對晚輩一視同仁，千萬別偏心。

八、包給晚輩的金額不宜比長輩多

不能包給晚輩的金額比長輩多，以免不給長輩面子。

九、不要拿到紅包直接打開

不少人在收到紅包會當場拆開來看多少錢，這是一件相當失禮的事情。

十、不要單手收紅包

收紅包時要雙手接過，並送上祝賀詞，一方面是對對方的尊重，一方面是單手接東西本身就是不太禮貌的行為。

十一、紅包不要掉地

若讓紅包掉在地上，那可是象徵漏財。

十二、紅包錢不可馬上花掉

除夕拿到紅包，要將此放在枕頭底下「壓歲」，等到初五後存到銀行戶頭，當作是「發財金」，若拿到紅包馬上花掉，那可是會漏財。

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