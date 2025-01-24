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犯太歲！2025「屬蛇人」正沖 禁忌與化解方法一次看

聯合新聞網／ 非貓不可
安太歲示意圖。圖／AI生成
安太歲示意圖。圖／AI生成

蛇寶寶是十二生肖中，最為頑強，生命力最豐沛的生肖，每當克服困難挑戰後，就如同脫皮一般，再度獲得新生，而且會變得更為強大，他們堅韌不拔，極具耐心，能夠不動聲色的守株待兔，只為達成目標，如果說他們陰險，不如形容他們非常沉得住氣。

男性的蛇寶寶大多個性強悍，而女性的蛇寶寶則是充滿魅力，但今年蛇寶寶適逢犯太歲，所謂太歲當頭座，無喜恐有災，且容易禍不單行，諸事不順，麻煩事接踵而來，造成疲於奔命的情況，因此在行事作風上，一定要低調再低調，千萬不要強出頭，才能減少禍事的發生。

蛇寶寶在今年要多注意身體健康，尤其是腸胃部分，過於刺激、寒冷的食物少食用，尤其要注意食物的新鮮度，否則恐會造成食物中毒或是腹瀉的狀況，特別在夏天時節，較容易發生，因此外食族更要小心謹慎，火鍋以及醃製品，盡量少食用，較能避過此一狀況發生。

在投資理財上，或是創業謀事上，有欠佳考慮周詳的情況，可能會一股腦的衝動做決定，造成財庫破損的窘境，在今年最好是保守理財，切勿隨風起舞，隨波逐流，避免跟著熱潮去搶錢，若要創業，應多加考量，還是先觀望為宜，若是合夥則萬萬不可，恐有財去人空，遭到背叛剝削的情況。

雖然蛇寶寶流年不利犯太歲，容易遭遇到許多不順，可慶本命年有天解吉星照臨，在許多事情上雖碰到災難，但仍會有貴人前來相助，讓大事化小，小事化無，除了可到廟裡安奉太歲星君朝拜外，只要減少貪慾，秉持正道，多行善植福，依然能得到上天的庇佑，平安順利的度過一年。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

春節 蛇年 農曆過年

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