影／宜蘭市年節燈飾搶先看「金蛇舞春」17日晚河濱公園點燈
宜蘭市以前是一座舊城，以北宜蘭橋做為入口，市公所迎春設計「金蛇舞春」為主題的燈飾，分別在「宜蘭橋」與「宜蘭市中山公園」妝點城市街景，預計1月17日起亮燈至3月9日，展開為期52天的光雕藝術，讓民眾及遊客來到宜蘭市時感受濃濃的年味。
「金蛇舞春」宜蘭市春節街景點燈儀式於17日晚上7時宜蘭河濱公園登場，除以宜蘭橋體建構「金蛇光廊」外，邀請法國達人秀總決賽亞軍蔡宏毅領軍「即將成真火舞團」，以金蛇年為主題編創「火蛇迎春、護宜蘭」火焰舞劇，演繹長達24公尺火蛇燦動，詮釋24節慶迎春火浪，為宜蘭市這座美麗的古城帶來全年的福氣滿盈。
此外，為了搭配宜蘭橋「金蛇光廊」光影交織的點燈儀式，還量身打造「煙火秀」表演，會爆發出流動的蛇形火花，點綴夜空，象徵新年旺盛的生命力與幸福。
市公所表示，長廊式的「金蛇光廊」燈區把宜蘭橋與宜蘭河的自然景觀巧妙結合，以波浪燈條綴飾延伸約230米的華麗蛇形燈飾，光影變化流動如水，不僅是一處燈光長廊，更象徵新年的福氣與祥瑞。
中山公園則化身為充滿喜慶氛圍「中山迎春」主題燈區，以立體春字造型為核心，迎春接福，更融入互動性設計，讓民眾可以穿梭其中，這次特別邀請宜蘭國小與中山國小參與春節街景燈籠彩繪，糖葫蘆造型串起彩繪燈籠，為中山公園畫下童趣。
市長陳美玲表示，歡迎全國好朋友春節期間來宜蘭市，賞燈、品美食、享旅遊，體驗風光明媚與純樸人文所交織出的璀璨魅力，感受宜蘭河「金蛇光廊」的光影之美，中山公園「中山迎春」美麗燈飾，品嘗地方特色美食。
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