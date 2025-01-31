快訊

初四恐湧北返車潮！高工局估達平日1.6倍 11重點壅塞路段一次看

初三幸運兒在哪？大樂透頭獎「蛇我其誰」 春節大小紅包獎號出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

初四迎財神！忌廚房嬉戲、罵人 求發財漏掉重點恐是夢一場

聯合新聞網／ 綜合報導
大年初四迎灶神、接五路，想向財神爺求財，務必要說清楚，不要只是空泛的說「發大財」，願望較容易實現。示意圖／ingimage
大年初四迎灶神、接五路，想向財神爺求財，務必要說清楚，不要只是空泛的說「發大財」，願望較容易實現。示意圖／ingimage

農曆大年初四，是女媧創世神話中的「羊日」，所以初四這天不能殺羊。羊字與「祥」字相通，故常說的「三羊開泰」即為吉祥的象徵。而「羊日」也是漢民族間迎神的日子，眾神明重返人間鑒察，一起來看看大年初四有哪些風俗與禁忌？

初四5習俗 迎財送窮保安康

．迎灶神

大年初四是恭迎灶神的日子，俗話說「送神早、接神遲」，接神時間安排在午後12時到下午4時之間都可以，可在廚房或自家神龕設香案，準備三牲、水果、酒水、甜食，焚香恭迎灶神返家，也可以向灶神祈願，建議祈願內容要說得明確一點，不要只是空洞的說「發大財」，以免希望落空

．接五路

接五路本指接五路行神，後來演變成接五路財神。舊時商家一般都在初四晚上接請五路財神，為初五開市討吉利預作準備，儀式通常在下午3點左右，持續到晚上9、10點結束。

接五路須由主人翁帶上香燭分別到東、西、南、北、中五個方向的財神堂（廟）去請接，每接來一路財神，就在門前燃放一串百子炮，全部接完後，再依序向各路財神敬拜。供奉財神的供品，可以準備三牲、水果、酒菜和甜食，水果可以準備寓意生意興隆的鳳梨、大吉大利的橘子，祈求來年公司業績蒸蒸日上、財源廣進。

．吃折羅

「折羅」是把過年初一到初三的剩菜煮成雜燴，吃折羅體現勤儉節約的好習慣，也意寓祈求來年不愁吃穿，保佑全家衣食豐足。

．扔窮

就是打掃除淨，將家中垃圾打包好堆到屋外「扔窮」，等待初五一起扔掉「送窮」，象徵送走窮神。

．綁火神

在北方，大年初四這天，有些農村家戶會綁火神，就是用玉米梗或麥梗綁在棍子上，點燃後從自己家送到河裡去，代表一年家裡無火災、平安順遂。

初四10禁忌 不吵不罵不出遠門

大年初四10大禁忌勿觸犯，建議保持好心情、與人和睦，增添好運勢。示意圖／ingimage
大年初四10大禁忌勿觸犯，建議保持好心情、與人和睦，增添好運勢。示意圖／ingimage

1.不宰羊

古時有「歲後八日」的說法，正月初一是雞日，初二是犬日，初三是豬日，初四是羊日，初五為牛日，初六為馬日，初七為人日，初八為榖日，「羊」又意寫為「祥」，所以初四「羊日」不能宰羊，如因祭拜所需，則須提前處理。

2.忌出遠門

大年初四迎眾神返人間，傳說灶王爺回來會點名，所以不宜外出，最好待在家裡。

3.忌在廚房赤裸

初四是恭迎灶神的日子，避免在廚房裸體或換衣服，夫妻、情侶也應避免在廚房談情、嬉鬧。

4.忌用針線

縫補衣物象徵補破洞，新的一年會一直「補」不停，針帶煞忌用。

5.正月不剃頭

傳統上，大年初四這天人們不剃頭，因為剃頭師傅年三十一直幹活到深夜，初一就停工，所以這天剃頭會被認為不吉利，也提醒應提前做好個人清潔衛生工作。

6.忌摔壞東西

打破東西被視為帶來破財之災。

7.忌借錢、討債

春節避免錢財來往，不論是借出或借入，或是向人討債，都會讓人覺得晦氣不吉利。

8.喪家忌拜年

傳統觀念大喜碰到戴孝是晦氣的事，所以家中有人離世，過年期間避免去跟親友拜年，以免影響對方心情運勢。

9.忌吵架罵人

過年應與人和睦相處，避免爭吵起衝突，維持愉快心情，以保新的一年平安喜樂。

10.忌罵小孩

避免在廚房罵小孩或爭吵，以免惹灶王爺不高興，拒絕加持家庭。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

春節 蛇年 農曆過年

相關新聞

初四迎財神！忌廚房嬉戲、罵人 求發財漏掉重點恐是夢一場

農曆大年初四，是女媧創世神話中的「羊日」，所以初四這天不能殺羊。羊字與「祥」字相通，故常說的「三羊開泰」即為吉祥的象徵。而「羊日」也是漢民族間迎神的日子，眾神明重返人間鑒察，一起來看看大年初四有哪些風俗與禁忌？

初三幸運兒在哪？大樂透頭獎「蛇我其誰」 春節大小紅包獎號出爐

公益彩券史上最強加碼活動！2025年大樂透「春節大紅包」加碼，從1月24日至2月12日，連續20日每天開獎，為史上最長連續開獎天數，總金額高達新台幣10.5億元，創歷年之冠。

今年財運最旺、最衰3生肖曝！他破財還遇小人

鑽研命理五術四十多年的謝沅瑾老師，將古人的生活智慧結合科學的理論，整理出最貼近現代生活、最萬用的開運農民曆《謝沅瑾蛇年生肖運勢大解析：年年必備全方位開運工具書！》。

全家出門踏青…民眾年初三走春 各地景點湧人潮

今天是農曆新年初三，晴朗好天氣即將轉變，不少民眾把握時機外出走春，各地區的景點紛紛湧入人潮，台北士林官邸公園今天湧入不少...

求財運這麼做！下周一初六開工 4生肖記得「躲太歲」

今年開工吉日落在正月初六這天，命理師柯柏成說，當天也是立春。蛇年閏年閏6月，整年度有兩個立春節氣，分別是2025年2月3...

雙喜臨門彩券行隔壁財神廟 同時開大樂透、威力彩二獎

今天大年初三，彩券行買氣仍強強滾，屏東市一家彩券行30日同時開出大樂透、威力彩二獎，堪稱雙喜臨門，這家彩券行就在屏東火車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。